El Inter Miami de Messi cerró su gira por Sudamérica

Lionel Messi volvió a ser el gran protagonista en la presentación del Inter Miami ante el Barcelona SC, en un empate 2-2 disputado este sábado en el Estadio Monumental de Guayaquil, ante unos 55.000 aficionados. El argentino firmó una actuación brillante: marcó un gol, dio una asistencia y lideró el juego ofensivo del conjunto estadounidense, dejando destellos de su talento que fueron aplaudidos incluso por la afición local, vestida de amarillo pero rendida ante la magia del campeón del mundo.
El Inter Miami tomó ventaja en el primer tiempo gracias a la inspiración de su capitán. Messi abrió el marcador al minuto 31 con una jugada individual de gran calidad y, pese a la reacción inmediata del Barcelona SC con el empate de Joao Rojas al 41, volvió a aparecer antes del descanso. Esta vez lo hizo como asistidor, con un pase preciso para el argentino Germán Berterame, que anotó el 2-1 al minuto 45 y confirmó el dominio visitante en los momentos clave de la primera mitad.
El Inter Miami de Messi no pudo llevarse el triunfo
En el complemento, el partido mantuvo un ritmo intenso, aunque el foco estuvo en la salida de Messi al minuto 58, cuando fue reemplazado por Luis Suárez. Sin su máxima figura en el campo, el Inter Miami perdió claridad, mientras que el Barcelona SC, impulsado por el ingreso de Darío Benedetto y por el apoyo constante de su público, fue ganando terreno. La expulsión de David Ayala al minuto 86 terminó de inclinar el trámite a favor del equipo ecuatoriano.
El esfuerzo local tuvo recompensa casi sobre el final, cuando Tomás Martínez aprovechó una desconcentración defensiva y selló el empate al minuto 88. Así, el Inter Miami cerró su gira por Sudamérica con sensaciones mixtas, tras una derrota en Perú, una victoria en Colombia y este empate en Guayaquil. Más allá del resultado, la noche quedó marcada por la clase intacta de Messi, quien demostró estar en gran forma y seguir siendo el eje del espectáculo dondequiera que juegue.