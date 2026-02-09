 Guatemala se juega el boleto al Mundial Sub-17 ante Haití
Deportes

Guatemala se juega el boleto al Mundial Sub-17 ante Haití

Un empate o victoria ante Haití clasificaría a Guatemala al primer Mundial sub-17 de su historia.

Compartir:
Celebración de Guatemala ante Granada en el premundial sub-17 - Alex Meoño
Celebración de Guatemala ante Granada en el premundial sub-17 / FOTO: Alex Meoño

Este martes, el fútbol guatemalteco podría escribir una de sus páginas más importantes a nivel juvenil. La Selección Nacional Sub-17 de Guatemala está a un paso de clasificar, por primera vez en su historia, a una Copa del Mundo de la categoría. Para lograrlo, la Azul y Blanco deberá obtener un resultado positivo frente a Haití en un duelo decisivo.

El panorama es alentador para el combinado chapín. Ambas selecciones llegan a este compromiso con seis puntos en el Grupo C, pero Guatemala cuenta con una ligera ventaja en la diferencia de goles: +9 para los nacionales, frente al +8 de los caribeños. Ese detalle puede marcar la diferencia en una jornada que promete emociones de principio a fin.

Lo que necesita Guatemala

Las cuentas son claras. A Guatemala le basta un empate o una victoria para sellar su histórica clasificación mundialista. Haití, en cambio, está obligado a ganar si quiere arrebatarle el boleto a los chapines. Sin embargo, el mensaje dentro del vestuario guatemalteco es evidente: no especular y salir a buscar el triunfo desde el primer minuto.

El encuentro se disputará en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la ciudad capital, y dará inicio a las 19:00 horas. Se espera un gran respaldo de la afición, que ha respondido positivamente a este proceso juvenil. Los precios de las entradas son accesibles: General a 50 quetzales, Preferencia a 75 y Tribuna a 100. Los boletos estarán a la venta este lunes y martes en la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, y el martes también podrán adquirirse directamente en el estadio.

De concretarse la clasificación, Guatemala aseguraría su presencia en el Mundial Sub-17, que se celebrará en Catar a finales de 2026, con fechas y horarios aún por confirmar. Sería un logro sin precedentes para el fútbol juvenil del país y un impulso significativo para el futuro de la Azul y Blanco.

Foto embed
fotogaleria-guatemala-vs-granada-premundial-sub-17(13) -

Posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Organizaciones alertan sobre maniobras ilegales e ilegítimas en el marco de eleccionest
Nacionales

Organizaciones alertan sobre "maniobras ilegales e ilegítimas" en el marco de elecciones

02:24 PM, Feb 09
NFL presenta el logo del próximo Super Bowlt
Deportes

NFL presenta el logo del próximo Super Bowl

01:37 PM, Feb 09
Ella es Marcela Flores, la guatemalteca que acompañó a Bad Bunny en el Super Bowlt
Farándula

Ella es Marcela Flores, la guatemalteca que acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl

11:21 AM, Feb 09
Revelan el top tres de los shows de medio tiempo más vistos del Super Bowl ¿Está el de Bad Bunny? t
Farándula

Revelan el top tres de los shows de medio tiempo más vistos del Super Bowl ¿Está el de Bad Bunny?

01:29 PM, Feb 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCNoticias de GuatemalaReal MadridSeguridadEstados Unidosredes socialesSuper BowlEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos