Guatemala se juega el boleto al Mundial Sub-17 ante Haití

Este martes, el fútbol guatemalteco podría escribir una de sus páginas más importantes a nivel juvenil. La Selección Nacional Sub-17 de Guatemala está a un paso de clasificar, por primera vez en su historia, a una Copa del Mundo de la categoría. Para lograrlo, la Azul y Blanco deberá obtener un resultado positivo frente a Haití en un duelo decisivo.
El panorama es alentador para el combinado chapín. Ambas selecciones llegan a este compromiso con seis puntos en el Grupo C, pero Guatemala cuenta con una ligera ventaja en la diferencia de goles: +9 para los nacionales, frente al +8 de los caribeños. Ese detalle puede marcar la diferencia en una jornada que promete emociones de principio a fin.
Lo que necesita Guatemala
Las cuentas son claras. A Guatemala le basta un empate o una victoria para sellar su histórica clasificación mundialista. Haití, en cambio, está obligado a ganar si quiere arrebatarle el boleto a los chapines. Sin embargo, el mensaje dentro del vestuario guatemalteco es evidente: no especular y salir a buscar el triunfo desde el primer minuto.
El encuentro se disputará en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la ciudad capital, y dará inicio a las 19:00 horas. Se espera un gran respaldo de la afición, que ha respondido positivamente a este proceso juvenil. Los precios de las entradas son accesibles: General a 50 quetzales, Preferencia a 75 y Tribuna a 100. Los boletos estarán a la venta este lunes y martes en la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, y el martes también podrán adquirirse directamente en el estadio.
De concretarse la clasificación, Guatemala aseguraría su presencia en el Mundial Sub-17, que se celebrará en Catar a finales de 2026, con fechas y horarios aún por confirmar. Sería un logro sin precedentes para el fútbol juvenil del país y un impulso significativo para el futuro de la Azul y Blanco.