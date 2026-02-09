Liverpool-Manchester City superó en audiencia al Super Bowl

El domingo 8 de febrero quedó grabado como una fecha histórica para el deporte y el entretenimiento global. Dos eventos de enorme magnitud coincidieron con pocas horas de diferencia: el duelo de la Jornada 25 de la Premier League entre Manchester City y Liverpool, y el Super Bowl LX (2026), que contó con Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo. Contra todo pronóstico, el partido disputado en Anfield no solo acaparó la conversación futbolera, sino que también superó ampliamente en audiencia al evento más visto del deporte estadounidense.
El vibrante enfrentamiento entre Citizens y Reds fue seguido por 750 millones de espectadores en todo el mundo, una cifra que más que triplicó a los 220 millones de televidentes que sintonizaron el Super Bowl. El encuentro ofreció todos los ingredientes de un clásico moderno: intensidad, drama y una remontada agónica. Dominik Szoboszlai adelantó al Liverpool con un preciso tiro libre, pero Manchester City reaccionó en los minutos finales gracias a los goles de Bernardo Silva al 84’ y Erling Haaland al 90+3’, sellando un triunfo memorable como visitante.
El Super Bowl aún no iguala los números del futbol internacional
Más allá del resultado, el impacto mediático fue inmediato. Las redes sociales se inundaron de reacciones, análisis y debates, impulsando aún más el alcance global del partido. Pocos —o quizá nadie— anticipaban que un duelo de liga superaría en audiencia al Super Bowl, un evento tradicionalmente dominante en términos televisivos, potenciado además por la presencia de una superestrella mundial como Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo.
De acuerdo con cifras compartidas por USA Network, la comparación fue contundente: Manchester City vs. Liverpool, 750 millones de espectadores; Super Bowl LX (2026), 220 millones. Estos números refuerzan el crecimiento imparable del fútbol como fenómeno global y confirman que la Premier League sigue consolidándose como uno de los productos deportivos más atractivos del planeta, capaz incluso de eclipsar a los gigantes del entretenimiento estadounidense.