 Técnico argentino estalla contra el arbitraje de Honduras
Deportes

VIDEO. Técnico argentino estalla contra el arbitraje de Honduras

"Me van a dar diez fechas de sanción porque digo la verdad", afirmó Pablo Lavallén, técnico del Marathón, luego del partido ante Real España.

Pablo Lavallén, técnico argentino del Marathón de Honduras - CD Marathón
Pablo Lavallén, técnico argentino del Marathón de Honduras / FOTO: CD Marathón

El fútbol hondureño volvió a quedar bajo los reflectores tras la explosiva reacción de Pablo Lavallén, entrenador del Marathón, luego de la derrota ante Real España en el clásico sampedrano disputado en el estadio Yankel Rosenthal. El técnico argentino fue expulsado durante el encuentro y, lejos de bajar el tono, protagonizó una de las conferencias de prensa más duras de los últimos tiempos, apuntando directamente contra el arbitraje y las autoridades del fútbol nacional.

Lavallén evitó cualquier análisis futbolístico del partido y centró su discurso en lo que consideró graves errores arbitrales que, según él, terminaron por costarle tres puntos vitales a su equipo en casa. Su molestia no solo fue contra la cuarteta arbitral del derbi, sino también contra los directivos de la Liga Nacional y la Comisión de Arbitraje, a quienes responsabilizó de permitir este tipo de situaciones.

Pablo Lavallén, técnico argentino, explota contra el arbitraje hondureño

"Yo creo que... no sé si la palabra es vergüenza, pero lo que nos han hecho hoy es una vergüenza", expresó Lavallén, visiblemente enfurecido. El entrenador cuestionó si las decisiones arbitrales fueron producto de la incapacidad o de la mala fe, asegurando que ambas opciones son igualmente graves. Además, recordó antecedentes similares en clásicos anteriores y en finales pasadas frente al mismo rival, Real España.

El estratega argentino detalló dos jugadas puntuales que, a su juicio, definieron el encuentro. Una de ellas fue una acción en la que, según explicó, el jugador señalado en fuera de juego "todavía está detrás del defensor", mientras que en el penal sancionado en los minutos finales "no se ve del todo claro, pero parece adelantado". Estas decisiones, afirmó, "te arruinan un partido y te arruinan un campeonato".

En uno de los momentos más contundentes de su intervención, Lavallén aseguró que no piensa callarse, aun sabiendo que será sancionado. "Me van a dar diez fechas de sanción, ¿saben por qué? Porque digo la verdad. Y la verdad no duele, pero incomoda", declaró. También advirtió que los errores arbitrales pueden dejar sin trabajo a los entrenadores, mientras que los jueces solo reciben castigos menores y temporales.

Finalmente, el técnico del Marathón hizo un llamado directo a la prensa deportiva y a los actores del fútbol hondureño para que no sean cómplices del silencio. "Basta por el fútbol hondureño. Esta gente hace que el fútbol hondureño sea mediocre", sentenció, cerrando una conferencia marcada por la indignación, la denuncia abierta y una fuerte exigencia de cambios estructurales en el arbitraje nacional.

