Flavio Da Silva, primer técnico cesado del Clausura 2026

El CSD Mictlán confirmó en altas horas de la noche de este lunes la destitución del técnico brasileño Flavio Da Silva, convirtiéndose así en el primer entrenador cesado del Torneo Clausura 2026, cuando apenas se han disputado cinco jornadas. La decisión tomó fuerza tras una serie de resultados adversos que dejaron al conjunto miteco en una posición incómoda y con un margen de reacción cada vez más reducido en el arranque del campeonato.
A través de un comunicado oficial, el club de Asunción Mita agradeció públicamente el trabajo del estratega sudamericano, destacando su profesionalismo y compromiso durante su etapa al frente de los ‘Conejos’. "Hoy queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Flavio Da Silva por su entrega, profesionalismo y compromiso durante su etapa con nosotros. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos, tanto a nivel personal como profesional. Gracias por todo, Flavio. Esta siempre será tu casa", señaló la institución en el mensaje que oficializó su salida.
Los números de Flavio Da Silva
Flavio Da Silva había sido anunciado como director técnico del CSD Mictlán el 11 de septiembre de 2025 y cerró su ciclo el 9 de febrero de 2026. En total, dirigió 21 partidos, con un balance de seis victorias, tres empates y doce derrotas. La más reciente caída, frente a Cobán Imperial, fue el detonante final que terminó por inclinar la balanza en contra del entrenador brasileño, en un contexto donde el equipo no logró mostrar la regularidad esperada.
A falta de un anuncio oficial por parte del club, todo apunta a que el argentino Gabriel Álvarez será el encargado de tomar las riendas del banquillo miteco. La directiva confía en que el nuevo proyecto permita enderezar el rumbo del equipo y recuperar competitividad en el Clausura 2026, con el objetivo de alejarse de los puestos bajos y devolverle estabilidad deportiva a la institución.