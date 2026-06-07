 Ataque armado en el Preventivo deja al menos dos heridos
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Ataque armado en el Preventivo deja al menos dos heridos

Bomberos confirmaron que un tiroteo se produjo en el interior del Centro Preventivo para Varones de la zona 18.

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El ataque armado convocó a los Bomberos Voluntarios., Bomberos Voluntarios.
El ataque armado convocó a los Bomberos Voluntarios. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
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Los cuerpos de rescate reportaron que al menos dos personas resultaron heridas este domingo, 7 de junio de 2026, luego de un ataque armado en el interior del Centro Preventivo para Varones de la zona 18. Agregaron que los heridos son el recluso Mauricio Ernesto Gaitán Martínez, de 32 años y un menor de edad.

Técnicos en urgencias médicas indicaron que trasladaron al privado de libertad hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, porque presentaba heridas por proyectil de arma de fuego. Asimismo, explicaron que el menor de edad, de 17 años, fue llevado a un hospital privado de la zona 1 capitalina.

"Paramédicos de nuestra institución evaluaron y estabilizaron a ambos pacientes en el lugar. Debido a la gravedad de las heridas, fue necesario su traslado inmediato a centros asistenciales", reportaron los cuerpos de socorro.

Mientras tanto, autoridades penitenciarias y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ya se encuentran en el lugar, realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, indicaron los socorristas.

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El ente científico indicó que el sismo ocurrió a las 9:33 horas, sin que se reporte alarma en la población.

Gobernación sin pronunciamiento por tiroteo en el Preventivo

Por el momento, las autoridades del Ministerio de Gobernación aún no hacen ningún pronunciamiento oficial acerca del ataque armado que se reportó en el interior de la Centro Preventivo de la zona 18.

Algunos videos publicados en diferentes medios muestran el centro carcelario desde una vista aérea, en ellos se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

Segundo ataque armado en zona 18

Bomberos Voluntarios reportaron un segundo ataque armado en la zona 18, pero en la colonia Mayam en donde se reportó que un hombre resultó con varias heridas de proyectil de arma de fuego. Técnicos en urgencias médicas atendieron al afectado, dándole los primeros auxilios y trasladándolo a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

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