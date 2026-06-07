Reportan temblor de 4.5 grados con epicentro en el Pacífico

El departamento de sismología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que la mañana de este domingo, 7 de junio de 2026, ocurrió un temblor de 4.5 grados en el sur del país. La entidad señaló que el fenómeno tuvo epicentro mar adentro, en el Océano Pacífico, frente a las costas de México y de Retalhuleu y la parte baja de San Marcos.
Los cuerpos de rescate no reportaron emergencias por este movimiento de tierra, ni tampoco personas heridas o alarmadas por el fenómeno. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha resaltado varias veces que es importante mantener la calma al momento de un movimiento sísmico.
El Insivumeh añadió que el temblor ocurrió cuando el reloj marcó las 9:33:52 horas, y especificó las coordenadas de ubicación de la siguiente manera: 14.232-92.360.
En el tema del temblor, el Insivumeh indicó que en las últimas 24 horas se han registrado 20 movimientos sísmicos, aunque la entidad consideró que solo uno fue reportado como sensible. Aunque la información fue etiquetada como "preliminar y sujeta a cambios", el ente indicó que durante el año han ocurrido 3 mil 88 temblores, de los cuales 70 fueron sensibles.
¿Qué hacer en caso de temblor?
Conred informó en sus canales oficiales que al momento de un movimiento sísmico la población guatemalteca debe mantenerse informada y preparada, fortaleciendo acciones preventivas para salvaguardar la vida.
"Estar preparados puede marcar la diferencia en una situación de emergencia. Por ello, se recomienda elaborar su Plan Familiar de Respuesta, en el que se identifiquen roles, puntos de encuentro y rutas de evacuación seguras", destacaron.
La entidad añadió que las familias deben contar con la mochila de las 72 horas con insumos necesarios para cada integrante del hogar, así como un kit de emergencias para mascotas.
Mantenga los números de emergencia en un lugar visible y actualizados. En caso de emergencia, manténgase informado a través de las cuentas oficiales de la CONRED y del INSIVUMEH, evitando difundir rumores o información no verificada" resaltaron.