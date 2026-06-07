 Abren inscripciones para el festival de barriletes 2026
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Abren inscripciones para participar en festival de barriletes

El proceso de inscripción está dirigido a personas que deseen participar elaborando y exhibiendo los barriletes gigantes.

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Los Barriletes Gigantes son una de las mayores tradiciones del 1 y 2 de noviembre en Guatemala., Archivo.
Los Barriletes Gigantes son una de las mayores tradiciones del 1 y 2 de noviembre en Guatemala. / FOTO: Archivo.
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La Asociación de Barriletes de Santiago Sacatepéquez anunció la apertura de inscripciones para las personas y grupos que deseen participar en la tradicional exhibición de barriletes gigantes, programada para el 1 y 2 de noviembre. Según los organizadores, esta actividad constituye una de las tradiciones y expresiones culturales más representativas del departamento de Sacatepéquez y de Guatemala.

Los organizadores explicaron que la elaboración y elevación de los barriletes constituye una forma ancestral de mantener vivo el recuerdo de los seres queridos que han partido. Asimismo, señalaron que para este año se realizará la actividad bajo el mensaje "El arte que conecta la tierra con un abrazo al cielo".

Representantes de la Asociación de Barriletes de Santiago Sacatepéquez indicaron que esta tradición va más allá de una fecha específica, ya que nace del sentimiento de recordar y honrar a quienes ya no están físicamente. Añadieron que se ha encontrando en los barriletes gigantes un canal de comunicación simbólico entre el mundo terrenal y el espiritual.

La Asociación de Barriletes Gigantes de Santiago Sacatepéquez instó a los grupos de barrileteros, artesanos que se dedican a este arte, para realizar su inscripción y formar parte de esta manifestación cultural, reconocida por preservar las costumbres, la identidad y el legado de las comunidades guatemaltecas.

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Festival de Barriletes Gigantes celebrará la edición 127

El asueto del 1 de noviembre de cada año, cuando se conmemora el Día de los Santos, es el más emblemático para esta tradición y en cada año miles de turistas nacionales y extranjeros acuden al municipio de Santiago Sacatepéquez para admirar los impresionantes barriletes, elaborados con mucha anticipación por los artesanos locales.

Vecinos y visitantes consideran que estas piezas son verdaderas obras de arte. En la manufactura, los creadores dejan en evidencia su creatividad, dedicación y el significado cultural que tiene el evento para las comunidades.

Finalmente, los organizadores invitaron a hacer planes para visitar el evento, que este 2026 realizará su edición número 127.

Con información del periodista Juan Carlos Chanta de Emisoras Unidas 89.7 FM

Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondo | Álex Meoño

Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondo / Álex Meoño

Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondo | Álex Meoño

Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondo / Álex Meoño

Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondo | Álex Meoño

Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondo / Álex Meoño

Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondo | Álex Meoño

Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondo / Álex Meoño

Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondo | Álex Meoño

Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondo / Álex Meoño

Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondo | Álex Meoño

Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondo / Álex Meoño

Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondo | Álex Meoño

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