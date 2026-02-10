Samu Aghehowa se perderá el Mundial 2026 con España

La grave lesión de Samu Aghehowa ha sacudido tanto al Porto como a la selección española. El delantero internacional sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha tras un esguince durante el partido del lunes entre el Porto y el Sporting, correspondiente a la Liga de Portugal. El atacante cayó al césped al final de la primera parte con claros gestos de dolor y, aunque regresó brevemente tras ser atendido, fue sustituido en el descanso, encendiendo las alarmas sobre su estado físico.
El club portugués confirmó posteriormente, a través de un comunicado oficial, el diagnóstico de la lesión y señaló que su evolución será evaluada en los próximos días por el Departamento de Salud del Oporto. Aunque no se ha establecido un plazo exacto de recuperación, este tipo de dolencias suele implicar al menos seis meses de baja, lo que deja a Samu prácticamente descartado para el resto de la temporada. Un duro golpe para los "dragones", líderes en solitario del campeonato, donde el delantero había sido una de las piezas clave del ataque.
Samu Aghehowa se perderá el Mundial con España
A sus 21 años, el melillense atraviesa el mejor momento goleador de su carrera, con 20 tantos en la presente campaña, 13 de ellos en la Liga Portugal. Su rendimiento había despertado grandes expectativas tanto a nivel de club como de selección. Sin embargo, la lesión le impedirá disputar los próximos compromisos de España, incluida la Finalissima frente a Argentina y el amistoso ante Egipto, ambos programados para marzo en Catar.
La preocupación se extiende incluso al futuro a medio plazo del jugador con la selección. Samu, exfutbolista del Alavés y con pasado en el Atlético de Madrid, había comenzado a consolidarse en las convocatorias de Luis de la Fuente, con nueve llamadas y cuatro partidos desde su debut a finales de 2024. Aunque todavía no ha marcado con la absoluta, su progresión era constante. Ahora, su presencia en el Mundial 2026 queda en duda, a la espera de una recuperación completa que le permita volver al máximo nivel competitivo.