Darwin Lom se despide de la Libertadores sin debutar

Darwin Lom vivió una jornada amarga en la Copa Libertadores. El delantero guatemalteco viajó con el plantel de The Strongest a Venezuela para disputar el partido de vuelta de la primera fase ante Deportivo Táchira; sin embargo, un problema administrativo le impidió ser inscrito a tiempo y quedó fuera de la convocatoria. La ilusión de sumar sus primeros minutos en el torneo continental se desvaneció antes del pitazo inicial, en una noche que terminó siendo frustrante tanto para el jugador como para la institución boliviana.
El encuentro se resolvió con victoria 1-0 para el conjunto venezolano, obligando a definir la serie desde el punto penal. Mientras sus compañeros luchaban en el terreno de juego, Lom observaba desde fuera, impotente ante una situación ajena a su rendimiento deportivo. Su ausencia no pasó desapercibida, especialmente porque el atacante aún no ha podido debutar oficialmente con el club paceño, limitándose únicamente a participaciones en compromisos amistosos.
Se esfuma el sueño de la Copa Libertadores para Darwin Lom
La raíz del conflicto se encuentra en su salida de Comunicaciones FC. El club guatemalteco sostiene que debe cancelarse la totalidad de la cláusula de rescisión, fijada en 100 mil dólares, de los cuales únicamente se habría abonado el 20 %. Ante esta discrepancia, tanto el equipo crema como la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala se negaron a emitir el Certificado de Transferencia Internacional (CTI). El caso fue elevado a la FIFA, organismo que otorgó un CTI provisional mientras se resuelve la disputa contractual.
No obstante, la administración de The Strongest no logró completar la inscripción del jugador dentro del plazo establecido por la Conmebol, dejando a Lom sin la posibilidad de participar en la presente edición de la Copa Libertadores. Así, el sueño continental del atacante quedó truncado incluso antes de comenzar, en medio de trámites y desacuerdos legales que han marcado un inicio complicado en su aventura por el fútbol boliviano.