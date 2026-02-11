 Inter Miami se convierte en el club más valioso de la MLS
Deportes

Inter Miami se convierte en el club más valioso de la MLS

Con un alza del 22 %, Inter Miami supera a Los Ángeles FC y se convierte en el club más valioso de la MLS.

Lionel Messi, campeón de la MLS 2025 con el Inter Miami - MLS
Lionel Messi, campeón de la MLS 2025 con el Inter Miami / FOTO: MLS

El Inter Miami se ha consolidado como el club más valioso de la Major League Soccer (MLS) al inicio de la temporada 2026, alcanzando una valoración de 1.450 millones de dólares, de acuerdo con un informe del medio especializado Sportico. Esta cifra representa un crecimiento del 22 % con respecto a 2025 y le permitió superar a Los Angeles FC, que durante los últimos cuatro años había liderado el ránking y que actualmente está valorado en 1.400 millones de dólares, tras un incremento del 9 %.

El ascenso del conjunto de Florida no solo marca un cambio en la cima de la liga, sino que también refleja la consolidación de su proyecto deportivo y empresarial. Fundado en 2018 y en competencia desde 2020, el Inter Miami ha experimentado una expansión acelerada tanto en su rendimiento dentro del campo como en su impacto comercial. La obtención de su primera MLS en 2025 reforzó su prestigio y potenció su posicionamiento como una de las marcas más atractivas del fútbol norteamericano.

Messi hace que la marca del Inter Miami crezca

Detrás de Inter Miami y LAFC completan el top cinco Los Angeles Galaxy, con una valoración de 1.170 millones de dólares (+5 %); Atlanta United, con 1.140 millones (+6 %); y New York City FC, con 1.120 millones (+12 %). En el caso del club neoyorquino y del propio Inter Miami, la construcción de nuevos estadios, previstos para inaugurarse en 2026 y 2027 respectivamente, ha sido un factor determinante en el aumento de su tasación. Estos cinco equipos son los únicos que superan la barrera de los 1.000 millones de dólares entre las 30 franquicias que conforman la MLS.

El valor promedio de un club en la liga se sitúa en 767 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 6 % respecto al año anterior. Sin embargo, la evolución no ha sido uniforme: las doce franquicias con menor valoración apenas registraron un incremento promedio del 2 %, mientras que Vancouver, Montreal y San José experimentaron una disminución en su tasación.

En este contexto, el Inter Miami se erige como el principal referente económico de la MLS, impulsado por la llegada de figuras de talla mundial como Lionel Messi, Sergio Busquets y Luis Suárez, y bajo la presidencia de David Beckham, cuya visión estratégica ha sido clave en la transformación del club.

Foto embed
Inter Miami, campeón de la MLS Cup 2025 - Agencia EFE

