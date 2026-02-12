 Copa del Rey: Barcelona adelantó viaje y descansa en Madrid
Copa del Rey: Barcelona adelantó viaje y descansa en Madrid

Conoce los convocados de Hansi Flick para el duelo ante el Atlético y cuáles son las bajas.

Barcelona visita este día al Atlético de Mdrid
Barcelona visita este día al Atlético de Mdrid / FOTO: @FCBarcelona_es

El Barcelona de Hansi Flick ya descansa en Madrid, donde este jueves (14:00 horas GT) se medirá al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, sin el centrocampista Pedro González 'Pedri' ni los atacantes Raphael Dias 'Raphinha' y Marcus Rashford, que no han entrado en la convocatoria por lesión.

Pedri y Raphinha siguen recuperándose de sendas lesiones en el bíceps femoral derecho y el aductor derecho, respectivamente, y Rashford, con un golpe en la rodilla izquierda, tampoco ha entrado en la convocatoria copera por precaución.

La baja de estos tres jugadores se une a las de larga duración del defensa Andreas Christensen y del centrocampista Pablo Paéz Gavira 'Gavi', aunque este último ya se encuentra en la recta final de su recuperación.

Barcelona adelantó viaje

La expedición azulgrana debía viajar esta mañana a Madrid, pero decidió adelantar su vuelo al miércoles por la noche, para evitar el temporal de viento que ha puesto en alerta a gran parte del territorio catalán durante este jueves.

El técnico, Hansi Flick, ha convocado a estos 22 jugadores para enfrentarse al Atlético de Madrid: Joan García, Szczesny, Kochen (porteros); Balde, Cancelo, Araujo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, Kounde, Jofre Torrents (defensas); Casadó, Bernal, De Jong, Fermín, Olmo, Tommy, Juan Hernández (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal y Roony (delanteros).

Detalles del partido 

La Copa del Rey vivirá otra semifinal entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Una reedición de la temporada pasada que espera concluir con el mismo vencedor. Esta vez la eliminatoria que dictaminará el finalista arranca en el Riyadh Air Metropolitano.

Un estadio de buenos recuerdos en el pasado más reciente, pero que quedarán difuminados una vez comience el primer capítulo de este doble enfrentamiento entre colchoneros y culers, que siempre promete emociones fuertes.

Sin duda que cruzarse contra los rojiblancos es un camino espinoso, que ofrece horizontes imprevisibles. Pero en los últimos años enfrentarse contra el Atlético en la Copa es sinónimo de confeti azulgrana final. Porque las últimas cuatro veces que el conjunto de Simeone se ha cruzado en el trayecto copero, el "Barça" ha salido victorioso y ha acabado alzando el trofeo: 2009, 2015, 2017 y 2025. Ahora bien, siempre han sido cruces llenos de lucha, coraje y muchos capítulos volcánicos y de alternativas.

Copa del Rey: Cinco números del Atlético Madrid-Barcelona

Este jueves a las 14:00 horas de Guatemala, se juega la segunda semifinal de la Copa del Rey 2025-2026.

*Información EFE.

