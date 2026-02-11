 Copa del Rey: Cinco números del Atlético Madrid-Barcelona
Deportes

Copa del Rey: Cinco números del Atlético Madrid-Barcelona

Este jueves a las 14:00 horas de Guatemala, se juega la segunda semifinal de la Copa del Rey 2025-2026.

Compartir:
Mañana se juega el duelo de ida entre Atlético Madrid vs. Barcelona
Mañana se juega el duelo de ida entre Atlético Madrid vs. Barcelona / FOTO: EFE

Dentro de sus potentes estructuras colectivas y la partida táctica entre Diego Simeone (Atlético Madrid) y Hansi Flick (Barcelona), el partido de ida de las semifinales desata su ofensiva por la Copa del Rey en el Metropolitano, donde las individualidades y los detalles toman aún más dimensión como factor decisivo en un partidazo total, pese a las bajas de Pablo Barrios, Pedri González o Raphinha.

Un gran encuentro a un paso de la final que tanto anhela el Atlético, porque no alcanza el último partido de este torneo -ni tampoco lo gana- desde 2013, y un aliciente más para el Barcelona, campeón de todo en España el pasado curso, también de la Copa, en la que precisamente eliminó a los rojiblancos en esta misma ronda, con diferente recorrido al de ahora: la ida fue en Barcelona, con 4-4, y la vuelta en Madrid, con 0-1 para los azulgranas.

Raphinha es duda para la Copa del Rey

El brasileño sigue sin entrenarse y es duda para la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid,

Cinco números del Atlético Madrid-Barcelona

  • Dos derrotas enlaza el Atlético de Madrid en su estadio antes de recibir al Barcelona, después de perder por 0-1 con el Betis en La Liga EA Sports y por 1-2 con el Bodo/Glimt en la Liga de Campeones.
  • Cuatro victorias seguidas suma el Barcelona en sus visitas al Metropolitano: 2-4 y 0-1 la pasada temporada, 0-3 en 2023-24 y 0-1 en 2022-23.
  • Cinco goles en sus últimos 5 partidos con el Barcelona ha anotado Lamine Yamal, que logró un gol en el 3-0 al Mallorca, en el 1-2 al Albacete, en el 1-3 al Elche, en el 4-1 al Copenhague y en el 3-0 al Oviedo.
  • Seis victorias entre todas las competiciones suma de manera consecutiva en la actualidad el Barcelona, tras imponerse por 3-0 al Mallorca, 1-2 al Albacete, 1-3 al Elche, 4-1 al Copenhague, 3-0 al Oviedo y 2-4 al Slavia de Praga desde el revés por 2-1 contra la Real Sociedad del pasado 18 de enero. Es su única derrota en sus últimos 18 encuentros entre todos los torneos.
  • Ocho triunfos ha sumado el Atlético en sus 15 partidos más recientes, desde su derrota con el Barcelona en el Camp Nou (3-1) del pasado 2 de diciembre, cuando jugaba para ser líder. Ahora está a trece puntos de la primera posición del conjunto azulgrana en La Liga EA Sports.
Rashford se perderá el partido de Copa del Rey ante el Atlético

El futbolista inglés no estará disponible para el compromiso debido a unas molestias en la rodilla izquierda

*Información EFE.

En Portada

Gobernación reporta menos homicidios y extorsiones durante el Estado de Sitiot
Nacionales

Gobernación reporta menos homicidios y extorsiones durante el Estado de Sitio

11:09 AM, Feb 11
Cristiano Ronaldo sigue sin jugar con el Al Nassrt
Deportes

Cristiano Ronaldo sigue sin jugar con el Al Nassr

01:14 PM, Feb 11
Censo revela que Guatemala tiene casi 24 mil presos, incluyendo 2 mil 500 pandillerost
Nacionales

Censo revela que Guatemala tiene casi 24 mil presos, incluyendo 2 mil 500 pandilleros

12:19 PM, Feb 11
Muere el actor de Dawsons Creek, James Van Der Beekt
Farándula

Muere el actor de "Dawsons Creek", James Van Der Beek

02:00 PM, Feb 11

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadPNCReal MadridEstados Unidosredes socialesSuper BowlEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos