Copa del Rey: Cinco números del Atlético Madrid-Barcelona

Dentro de sus potentes estructuras colectivas y la partida táctica entre Diego Simeone (Atlético Madrid) y Hansi Flick (Barcelona), el partido de ida de las semifinales desata su ofensiva por la Copa del Rey en el Metropolitano, donde las individualidades y los detalles toman aún más dimensión como factor decisivo en un partidazo total, pese a las bajas de Pablo Barrios, Pedri González o Raphinha.
Un gran encuentro a un paso de la final que tanto anhela el Atlético, porque no alcanza el último partido de este torneo -ni tampoco lo gana- desde 2013, y un aliciente más para el Barcelona, campeón de todo en España el pasado curso, también de la Copa, en la que precisamente eliminó a los rojiblancos en esta misma ronda, con diferente recorrido al de ahora: la ida fue en Barcelona, con 4-4, y la vuelta en Madrid, con 0-1 para los azulgranas.
Cinco números del Atlético Madrid-Barcelona
- Dos derrotas enlaza el Atlético de Madrid en su estadio antes de recibir al Barcelona, después de perder por 0-1 con el Betis en La Liga EA Sports y por 1-2 con el Bodo/Glimt en la Liga de Campeones.
- Cuatro victorias seguidas suma el Barcelona en sus visitas al Metropolitano: 2-4 y 0-1 la pasada temporada, 0-3 en 2023-24 y 0-1 en 2022-23.
- Cinco goles en sus últimos 5 partidos con el Barcelona ha anotado Lamine Yamal, que logró un gol en el 3-0 al Mallorca, en el 1-2 al Albacete, en el 1-3 al Elche, en el 4-1 al Copenhague y en el 3-0 al Oviedo.
- Seis victorias entre todas las competiciones suma de manera consecutiva en la actualidad el Barcelona, tras imponerse por 3-0 al Mallorca, 1-2 al Albacete, 1-3 al Elche, 4-1 al Copenhague, 3-0 al Oviedo y 2-4 al Slavia de Praga desde el revés por 2-1 contra la Real Sociedad del pasado 18 de enero. Es su única derrota en sus últimos 18 encuentros entre todos los torneos.
- Ocho triunfos ha sumado el Atlético en sus 15 partidos más recientes, desde su derrota con el Barcelona en el Camp Nou (3-1) del pasado 2 de diciembre, cuando jugaba para ser líder. Ahora está a trece puntos de la primera posición del conjunto azulgrana en La Liga EA Sports.
*Información EFE.