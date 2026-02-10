Raphinha es duda para la Copa del Rey

El FC Barcelona afronta la antesala de la semifinal de la Copa del Rey con una dosis de incertidumbre en su plantel. El atacante brasileño Raphael Dias ‘Raphinha’ continúa siendo duda para el compromiso de ida ante el Atlético de Madrid, luego de no haberse entrenado este martes con el resto del grupo. La ausencia del extremo genera preocupación en el cuerpo técnico a solo dos días de un partido clave en la temporada.
Raphinha arrastra una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha, molestia que lo obligó a retirarse en el descanso del encuentro liguero frente al Elche. Desde entonces, el brasileño no ha tenido minutos en los compromisos ante Albacete y Mallorca, priorizando su recuperación. La evolución física del jugador será determinante para conocer si podrá estar disponible en el duelo copero.
Flick no quiere correr riesgos con Raphinha
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se mostró cauto respecto al estado del atacante y aseguró que el club debe ser conservador con los plazos de recuperación. El técnico alemán no quiere correr riesgos innecesarios que puedan agravar la lesión del futbolista, especialmente considerando la exigente carga de partidos que afronta el equipo en las próximas semanas.
Además de la situación de Raphinha, Flick también sigue de cerca la evolución de Frenkie de Jong, quien no se encuentra al cien por cien desde el punto de vista físico. No obstante, el mediocampista neerlandés sí participó en la sesión de entrenamiento de este martes y podría ser una opción para el choque de este jueves. El Barcelona visitará al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, en un partido que marcará el inicio de la serie semifinal de la Copa del Rey y que promete ser decisivo para ambos conjuntos.