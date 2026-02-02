Barcelona confirma la lesión de Raphinha

El FC Barcelona confirmó este lunes la lesión de Raphael Dias ‘Raphinha’, quien estará aproximadamente una semana de baja debido a una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. Como consecuencia, el delantero brasileño no estará disponible para el partido de cuartos de final de la Copa del Rey que el conjunto azulgrana disputará este martes frente al Albacete, una ausencia sensible en un tramo exigente del calendario.
Raphinha fue titular en el encuentro liguero del domingo ante el Elche, duelo que el Barcelona resolvió con una victoria por 1-3 como visitante. El internacional brasileño disputó los primeros 45 minutos, pero no regresó al terreno de juego tras el descanso, siendo sustituido por el inglés Marcus Rashford, una decisión que ya hacía presagiar problemas físicos.
Raphinha no tiene una lesión de gravedad
Este lunes, el extremo no se ejercitó junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, confirmando así su indisponibilidad inmediata. Su baja se suma a las ya conocidas de Andreas Christensen, Pedri y Gavi, lo que obliga al cuerpo técnico a gestionar con cautela la carga de minutos de una plantilla que ha sufrido varias ausencias importantes en las últimas semanas.
La nota positiva para el Barcelona fue la presencia de Jules Koundé en la sesión de entrenamiento. El defensor francés había terminado el partido ante el Elche con molestias físicas, pero su participación genera optimismo de cara al próximo compromiso. Se espera que el entrenador Hansi Flick ofrezca más detalles sobre el estado de la plantilla en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.