Rashford se perderá el partido de Copa ante el Atlético

El Barcelona afrontará un desafío importante este jueves en la ida de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, y lo hará con una ausencia de peso en su delantera. Marcus Rashford no estará disponible para el compromiso debido a unas molestias en la rodilla izquierda, según confirmó el club azulgrana en un comunicado oficial. La baja del atacante inglés supone un contratiempo para el equipo dirigido por Hansi Flick en un encuentro que se prevé exigente y de alta intensidad.
La dolencia de Rashford se originó tras un golpe sufrido el pasado sábado durante el duelo de LaLiga EA Sports ante el Mallorca. En aquel compromiso, el internacional inglés disputó 67 minutos antes de ser sustituido por Ferran Torres. Aunque en un principio no pareció tratarse de una lesión grave, las molestias persistieron en los días posteriores, lo que llevó al cuerpo técnico y médico a optar por la prudencia.
Rashford y tras bajas del Barça
Durante toda la semana, el delantero no pudo entrenarse con normalidad junto al resto del grupo. En la última sesión previa al enfrentamiento contra el conjunto rojiblanco, celebrada este miércoles, Rashford tampoco participó, confirmando así su ausencia para el primer asalto copero. Por el momento, el Barcelona no ha detallado el tiempo estimado de recuperación, por lo que su regreso dependerá de la evolución de la rodilla en los próximos días.
Además de Rashford, Hansi Flick deberá reorganizar su planteamiento debido a otras bajas sensibles en la plantilla. Tampoco estarán disponibles por lesión Pedro González "Pedri", Pablo Páez Gavira "Gavi", Andreas Christensen y Raphael Dias "Raphinha". Con este panorama, el técnico alemán tendrá que ajustar piezas para mantener la competitividad ante un Atlético de Madrid que buscará sacar ventaja en la eliminatoria.