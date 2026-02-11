 Rashford se perderá el partido de Copa ante el Atlético
Deportes

Rashford se perderá el partido de Copa del Rey ante el Atlético

El futbolista inglés no estará disponible para el compromiso debido a unas molestias en la rodilla izquierda

Compartir:
Marcus Rashford, jugador del FC Barcelona - EFE
Marcus Rashford, jugador del FC Barcelona / FOTO: Agencia EFE

El Barcelona afrontará un desafío importante este jueves en la ida de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, y lo hará con una ausencia de peso en su delantera. Marcus Rashford no estará disponible para el compromiso debido a unas molestias en la rodilla izquierda, según confirmó el club azulgrana en un comunicado oficial. La baja del atacante inglés supone un contratiempo para el equipo dirigido por Hansi Flick en un encuentro que se prevé exigente y de alta intensidad.

La dolencia de Rashford se originó tras un golpe sufrido el pasado sábado durante el duelo de LaLiga EA Sports ante el Mallorca. En aquel compromiso, el internacional inglés disputó 67 minutos antes de ser sustituido por Ferran Torres. Aunque en un principio no pareció tratarse de una lesión grave, las molestias persistieron en los días posteriores, lo que llevó al cuerpo técnico y médico a optar por la prudencia.

Rashford y tras bajas del Barça

Durante toda la semana, el delantero no pudo entrenarse con normalidad junto al resto del grupo. En la última sesión previa al enfrentamiento contra el conjunto rojiblanco, celebrada este miércoles, Rashford tampoco participó, confirmando así su ausencia para el primer asalto copero. Por el momento, el Barcelona no ha detallado el tiempo estimado de recuperación, por lo que su regreso dependerá de la evolución de la rodilla en los próximos días.

Además de Rashford, Hansi Flick deberá reorganizar su planteamiento debido a otras bajas sensibles en la plantilla. Tampoco estarán disponibles por lesión Pedro González "Pedri", Pablo Páez Gavira "Gavi", Andreas Christensen y Raphael Dias "Raphinha". Con este panorama, el técnico alemán tendrá que ajustar piezas para mantener la competitividad ante un Atlético de Madrid que buscará sacar ventaja en la eliminatoria.

Foto embed
Marcus Rashford, refuerzo del Barcelona para la temporada 2025/26 - FC Barcelona

En Portada

Video evidencia cómo actuaron los motosicarios que atentaron contra director de la PMT de San Miguel Petapat
Nacionales

Video evidencia cómo actuaron los motosicarios que atentaron contra director de la PMT de San Miguel Petapa

07:26 AM, Feb 11
Sergio Chumil completa el Tour de Omán 2026t
Deportes

Sergio Chumil completa el Tour de Omán 2026

07:49 AM, Feb 11
Ruta al Atlántico: Cabezales con fallas obstaculizan carriles de ingreso a la Ciudadt
Nacionales

Ruta al Atlántico: Cabezales con fallas obstaculizan carriles de ingreso a la Ciudad

06:48 AM, Feb 11
El show de Bad Bunny en el Super Bowl logra récord histórico de ratingt
Farándula

El show de Bad Bunny en el Super Bowl logra récord histórico de rating

06:13 AM, Feb 11

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadReal MadridEstados Unidosredes socialesSuper BowlEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos