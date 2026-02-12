 Kylian Mbappé es duda para duelo ante Real Sociedad
Deportes

Kylian Mbappé es duda para duelo ante Real Sociedad

El Real Madrid recibe este sábado a las 14:00 horas GT a la Real Sociedad por la fecha 24.

Compartir:
Kylian Mbappé es duda para enfrentar a la Real Sociedad
Kylian Mbappé es duda para enfrentar a la Real Sociedad / FOTO: EFE

El francés Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, se ausentó por segundo entrenamiento consecutivo del trabajo con el grupo sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, debido a molestias en la rodilla izquierda, en la que sufrió un esguince en diciembre, por lo que es duda de cara al partido de sábado en el estadio Bernabéu ante la Real Sociedad (14:00 horas GT).

Según pudo saber EFE de fuentes del club, el delantero, aprovechando los seis días entre partido y partido, trabaja en recuperar sus mejores sensaciones en la rodilla izquierda y, con cautela, aún no está confirmado que pueda participar junto al resto de sus compañeros en el entrenamiento del viernes en el que, su presencia o ausencia, marcará su disponibilidad contra la Real Sociedad.

En caso de no poder participar, el Real Madrid perdería a su gran referencia esta temporada, ya que Mbappé suma 23 goles en 22 encuentros de Liga y, en total esta temporada, 38 en 31 partidos. Casi el 50% (49,35%) de los goles de su equipo.

Raúl Asencio no entrenó con Real Madrid

Por su parte, Raúl Asencio no entrenó debido a un proceso gripal, aunque, en su caso, la perspectiva es que se vaya recuperando para que el sábado pueda ser parte del equipo, salvo contratiempo en los próximos días.

Una sesión en la que Arbeloa tampoco pudo contar con los tres lesionados -el inglés Jude Bellingham y los brasileños Rodrygo Goes y Éder Militao-, pero sí con el argentino Franco Mastantuono, quien repitió presencia sobre el césped confirmando que está recuperado del golpe en el mulso que arrastra desde el partido del pasado domingo en Mestalla ante el Valencia.

Una sesión este jueves que comenzó con ejercicios de activación y rondas antes de llevar a cabo trabajo táctico, en el que Arbeloa trabajó la presión tras pérdida antes de finalizar con finalizaciones.

Real Sociedad encarrila el pase a la final de Copa del Rey

El conjunto bilbaíno derrochó esfuerzo, trabajo y sudor, pero careció de juego para poner en aprietos a los de Rino Matarazzo.

*Información EFE.

En Portada

Comisión de Postulación del MP recibirá expedientes de aspirantes la próxima semanat
Nacionales

Comisión de Postulación del MP recibirá expedientes de aspirantes la próxima semana

10:42 PM, Feb 11
Monterrey elimina a Xelajú en Copa de Campeones Concacaf 2026t
Deportes

Monterrey elimina a Xelajú en Copa de Campeones Concacaf 2026

11:00 PM, Feb 11
Localizan armas y municiones en El Boquerónt
Nacionales

Localizan armas y municiones en El Boquerón

09:55 PM, Feb 11
CSJ otorga amparo al alcalde de Santiago Atitlánt
Nacionales

CSJ otorga amparo al alcalde de Santiago Atitlán

09:13 PM, Feb 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalSeguridadPNCEstados UnidosReal Madridredes socialesSuper BowlEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos