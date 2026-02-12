Mundial 2026: El partido Monterrey-Xelajú tuvo perros robot

El Monterrey de México recibió a Xelajú M. C. de Guatemala el miércoles por la noche en el estadio BBVA, conocido como el "Gigante de Acero", durante el duelo de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones Concacaf 2026, y dicho duelo tuvo un detalle importante: Perros robot, que son parte de la preparación para la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.
El Mundial 2026 está a cuatro meses de dar inicio, y el duelo entre Monterrey y Xelajú sirvió para realizar un ensayo con perros robot. De acuerdo a medios aztecas, esto sirvió para mejorar la seguridad en el "Gigante de Acero".
"En la previa al partido de vuelta de la Concachampions, las autoridades del municipio de Guadalupe, Nuevo León, México, decidieron poner a prueba a los perros robots, quienes pasearon en los alrededores del estadio BBVA y en el interior antes del comienzo del duelo entre Monterrey y el Xelajú de Guatemala", señala el portal claro Sports, que añade: "Esta prueba fue una de las primeras en su tipo, buscando incorporar la tecnología de los perros robot para realizar tareas de seguridad y vigilancia en el estadio durante los partidos más importantes que se celebrarán en la ciudad".
Seguirán con dichas pruebas
De acuerdo a fuentes consultadas por dicho medio, las pruebas seguirán realizándose en partidos de "Rayados" como local, así como en eventos masivos con la intención de mejorar las áreas de oportunidad para los duelos en Monterrey del Mundial 2026.
La seguridad de los estadios será un aspecto clave, especialmente con el alto volumen de aficionados que se espera en las distintas sedes del torneo. Los perros robot podrían desempeñar un papel importante al permitir un monitoreo constante y efectivo en áreas clave dentro y alrededor del estadio.
El estadio de "Rayados" de Monterrey, con capacidad para 53 mil 300 espectadores en los días de partido, recibirá cuatro duelos del Mundial 2026, que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. La tecnología de los perros robot es solo uno de los avances que se están implementando para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de los partidos en el estadio, que será testigo de grandes momentos en la próxima Copa del Mundo.
