 Hansi Flick sobre el arbitraje: "¿Qué quieres que te diga?"
Deportes

En cuanto al partido en sí, Hansi Flick declaró: "No ha sido buena primera parte. Esto no ha terminado".

Hansi Flick, entrenador del Barcelona
Hansi Flick, entrenador del Barcelona / FOTO: EFE

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, respondió, después de caer goleado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid (4-0), preguntado por la labor del árbitro y el VAR que "qué quieres que te diga", en tono irónico y de queja por la actuación del colegiado.

"Qué quieres que te diga. Para empezar, en la primera acción sobre Balde es amarilla a Giuliano y eso quizás cambiaría todo el partido. También tendría que haber habido segunda amarilla", dijo el técnico en rueda de prensa.

En cuanto al gol anulado a Cubarsí, manifestó: "¿Cuánto tiene que esperar, siete minutos, siete minutos?", en referencia al parón que se mantuvo para anular el tanto. "Para mí claramente no es fuera de juego. Lo veo diferente. Luego, cuando lo anulan, no nos dicen nada. No hay comunicación. No entiendo por qué es fuera de juego. Es una pena. Es un desastre".

Atlético Madrid derrota al Barcelona y toma ventaja hacia la final

Un partido memorable para los de Diego Simeone y lleno de errores defensivos para los de Hansi Flick dejó la semifinal entre Atlético Madrid y Barcelona.

Hansi Flick habla del partido

En cuanto al partido en sí, declaró: "No ha sido buena primera parte. Intentamos mejorar en la segunda, pero esto no ha terminado. Queda la vuelta. Lucharemos por ello. Necesitamos a nuestra gente en el Camp Nou".

"En el descanso les he dicho a los jugadores las diferentes situaciones que teníamos que mejorar. En la primera parte no he visto al equipo que quiero ver. En la segunda parte era un partido nuevo. Había posibilidades".

"No es fácil este resultado, pero tenemos la vuelta", añadió el técnico Hansi Flick.

Sobre el cambio de Marc Casadó antes del descanso explicó: "Tenía que cambiar a Marc porque tenía amarilla y corría el riesgo de que le echaran roja, a pesar de que estaba ganando muchos duelos en el medio campo".

El Barcelona cayó 4-0 ante Atlético Madrid y el próximo martes 3 de marzo deberá buscar una remontada histórica para avanzar a la final de la Copa del Rey 2025-2026. 

