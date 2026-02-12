Atlético derrota al Barcelona en semifinal de Copa del Rey

El Atlético de Madrid sorprendió y desbordó al Barcelona 4-0 al descanso del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que se disputó en el estadio Metropolitano.
En el minuto 6, Eric García introdujo el balón en su portería al ceder el balón al portero Joan García y fallar éste en la recepción del mismo (1-0).
En el minuto 14, Antoine Griezmann aprovechó una asistencia de Nahuel Molina y, con la zurda, batió a Joan García (2-0).
En el minuto 32, Lookman batió de nuevo a Joan García tras una cesión de Julián Álvarez (3-0).
En el minuto 45+2, Julián hizo el 4-0 de un tremendo derechazo desde el borde del área.
El Atlético desbordó al Barcelona en la primera mitad, aprovechando a la perfección los espacios que le dejó el equipo de Hansi Flick, que tuvo una ocasión en el minuto 19, cuando Fermín estrelló un balón en el larguero de Musso y otra en el minuto 43, otra vez de Fermín.
El Atlético pudo hacer incluso más goles, con ocasiones muy claras de Julián Álvarez y Giuliano Simeone. En el minuto 36 Lewandowski salió al terreno de juego en lugar de Casadó, que había visto cartulina amarilla minutos antes por una dura entrada a Giuliano.
Con el objetivo en la final
Para la segunda mitad, al 52, logró descontar el Barcelona con el gol de Pau Cubarsí, pero la intervención del VAR, la cual duró seis minutos, determinó que en la jugada había posición adelantada y por ende se anuló la jugada, y el "Barça" no podía subir el marcador, que en ese momento era tan importante el descuento.
Alexander Sørloth al 89, solo frente a la portería y sin guardameta se perdió lo que sería el quinto gol del partido y hubiese sido el final para los dirigidos por Hansi Flick.
El Atlético de Madrid se llevó un triunfo de oro en la semifinal de ida de la Copa del Rey 2025-2026 y encarará el duelo de vuelta con toda la tranquilidad de que su rival necesitará anotar en cinco oportunidades.
El juego de vuelta entre Atlético y Barcelona es el martes 3 de marzo de 2026 a las 14:00 horas de Guatemala en el Spotify Camp Nou.
El ganador de esta eliminatoria jugará la final ante el vencedor de la Real Sociedad vs. Athletic Club, serie que favorece a los de la Real 1-0, y se jugará en Anoeta.