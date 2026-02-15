El Atlético pasa de golear al Barça a caer ante el Rayo

La bipolaridad competitiva del Atlético de Madrid volvió a quedar en evidencia en cuestión de días. El equipo dirigido por Diego Simeone pasó de firmar una actuación imponente a protagonizar una caída inesperada, confirmando que el fútbol es, quizá, el deporte más imprevisible de todos. Si a mitad de semana los colchoneros arrollaron con autoridad a su rival copero, el fin de semana vivieron la cara opuesta de la moneda en LaLiga, en un contraste que invita al análisis profundo más allá del simple resultado.
El contundente 4-0 frente al FC Barcelona en la Copa del Rey había reforzado la sensación de que el Atlético atravesaba uno de sus mejores momentos de la temporada. Intensidad, eficacia y solidez defensiva fueron las señas de identidad de un equipo que parecía reencontrarse con su versión más competitiva. Sin embargo, apenas unos días después, esa imagen se diluyó por completo con la derrota 3-0 ante el Rayo Vallecano, un conjunto inmerso en la lucha por la permanencia en el fútbol español.
Rayo Vallecano le pasa por encima al Atlético de Madrid
El encuentro, disputado en el Estadio Municipal de Butarque debido al mal estado del césped de Vallecas, evidenció las desconexiones defensivas del cuadro rojiblanco. En el minuto 40, Fran Pérez abrió el marcador tras culminar un centro desde la derecha, y justo antes del descanso, Óscar Valentín amplió la ventaja aprovechando un rechace, ambos tantos precedidos por errores en la zaga atlética. Ya en el minuto 75, Mendy sentenció de cabeza el 3-0, certificando una noche gris para los visitantes.
Esta abrupta transición de la euforia al desconcierto refleja una irregularidad que ha acompañado al Atlético durante la temporada. La versión arrolladora que sometió al Barcelona contrasta con la fragilidad mostrada ante un rival necesitado de puntos. Más que un simple tropiezo, la derrota reabre el debate sobre la consistencia emocional y táctica del equipo de Simeone. En un campeonato tan exigente como LaLiga, la estabilidad suele marcar la diferencia entre aspirar a títulos y conformarse con sobrevivir en la montaña rusa de los resultados.