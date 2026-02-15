 El Atlético pasa de golear al Barça a caer ante el Rayo
Deportes

El Atlético pasa de golear al Barça a caer ante el Rayo

La versión arrolladora ante el Barça quedó atrás: el Atlético de Madrid cayó 3-0 frente al Rayo y dejó dudas en LaLiga.

Compartir:
El Rayo Vallecano golea al Atlético de Madrid - EFE
El Rayo Vallecano golea al Atlético de Madrid / FOTO: Agencia EFE

La bipolaridad competitiva del Atlético de Madrid volvió a quedar en evidencia en cuestión de días. El equipo dirigido por Diego Simeone pasó de firmar una actuación imponente a protagonizar una caída inesperada, confirmando que el fútbol es, quizá, el deporte más imprevisible de todos. Si a mitad de semana los colchoneros arrollaron con autoridad a su rival copero, el fin de semana vivieron la cara opuesta de la moneda en LaLiga, en un contraste que invita al análisis profundo más allá del simple resultado.

El contundente 4-0 frente al FC Barcelona en la Copa del Rey había reforzado la sensación de que el Atlético atravesaba uno de sus mejores momentos de la temporada. Intensidad, eficacia y solidez defensiva fueron las señas de identidad de un equipo que parecía reencontrarse con su versión más competitiva. Sin embargo, apenas unos días después, esa imagen se diluyó por completo con la derrota 3-0 ante el Rayo Vallecano, un conjunto inmerso en la lucha por la permanencia en el fútbol español.

Rayo Vallecano le pasa por encima al Atlético de Madrid

El encuentro, disputado en el Estadio Municipal de Butarque debido al mal estado del césped de Vallecas, evidenció las desconexiones defensivas del cuadro rojiblanco. En el minuto 40, Fran Pérez abrió el marcador tras culminar un centro desde la derecha, y justo antes del descanso, Óscar Valentín amplió la ventaja aprovechando un rechace, ambos tantos precedidos por errores en la zaga atlética. Ya en el minuto 75, Mendy sentenció de cabeza el 3-0, certificando una noche gris para los visitantes.

Esta abrupta transición de la euforia al desconcierto refleja una irregularidad que ha acompañado al Atlético durante la temporada. La versión arrolladora que sometió al Barcelona contrasta con la fragilidad mostrada ante un rival necesitado de puntos. Más que un simple tropiezo, la derrota reabre el debate sobre la consistencia emocional y táctica del equipo de Simeone. En un campeonato tan exigente como LaLiga, la estabilidad suele marcar la diferencia entre aspirar a títulos y conformarse con sobrevivir en la montaña rusa de los resultados.

En Portada

Guatemala registró 2 mil 312 denuncias por robo de vehículos en 2025, la mayoría en la capitalt
Nacionales

Guatemala registró 2 mil 312 denuncias por robo de vehículos en 2025, la mayoría en la capital

07:18 AM, Feb 15
Viviana Aroche impone nuevo récord centroamericano en media maratónt
Deportes

Viviana Aroche impone nuevo récord centroamericano en media maratón

07:17 AM, Feb 15
Dos muertos y siete desaparecidos tras accidente de lancha en el río Amazonast
Internacionales

Dos muertos y siete desaparecidos tras accidente de lancha en el río Amazonas

08:54 AM, Feb 15
Carlos Peña sorprende al anunciar que será papá por tercera vezt
Farándula

Carlos Peña sorprende al anunciar que será papá por tercera vez

07:22 AM, Feb 15

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalPNCSeguridadredes socialesSuper BowlEstados UnidosSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos