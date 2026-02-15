Resultado Aurora vs. Cobán, jornada 6 Clausura 2026

El único invicto del Clausura 2026 del fútbol guatemalteco llegó a su fin en la sexta jornada. Cobán Imperial, que hasta entonces se mantenía como el único equipo que no conocía la derrota, tropezó por primera vez en el campeonato. Los cobaneros arribaron al compromiso con la etiqueta de líderes sólidos y con números que respaldaban su condición; sin embargo, el balompié volvió a demostrar que no existen rivales intocables cuando el silbatazo inicial pone todo en juego.
La caída se produjo en el Estadio Guillermo Slowing, donde Aurora FC impuso condiciones y se quedó con un triunfo valioso por 1-0. El único tanto del encuentro llevó la firma de Jimmy Álvarez, quien marcó su segundo gol del torneo y el tercero de su aún naciente carrera profesional. El delantero aprovechó su oportunidad con determinación, desatando la celebración de la afición local y escribiendo una página especial en su crecimiento deportivo.
Aurora suma tres puntos de oro ante Cobán Imperial
Pese al revés, Cobán Imperial conserva el liderato con 13 puntos de 18 posibles. Sus cifras siguen siendo destacadas: es, hasta ahora, el conjunto más goleador del certamen y posee una de las defensas más consistentes. No obstante, la derrota sirve como llamado de atención en un torneo que apenas comienza a tomar forma. Aurora evidenció que incluso los equipos mejor estructurados pueden ser vulnerables cuando el adversario juega con intensidad, orden y convicción.
Para Aurora FC, la victoria representa mucho más que tres puntos. Es su segunda alegría del campeonato, ambas conseguidas en casa, lo que refuerza el peso del Guillermo Slowing como fortaleza.
Con ocho unidades —producto de dos triunfos, dos empates y dos derrotas— los aurinegros se instalan en zona de clasificación y envían un mensaje claro al resto de contendientes: están listos para competir con determinación y aspirar a objetivos mayores en este Clausura 2026.