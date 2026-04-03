Viernes Santo: Así avanza la procesión de Jesús Nazareno de la Merced

La procesión de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Merced, Patrón Jurado, realiza su recorrido este Viernes Santo 3 de abril, en las calles de la Ciudad de Guatemala.
El cortejo salió a las 02:00 horas desde el templo de La Merced, en la 5a. calle 11-73, zona 1 capitalina y regresará al Templo a las 14:30 horas.
El recorrido por las calles y avenidas del Centro Histórico incluyó el paso por el parque de Jocotenango, donde decenas de fieles esperaban poder observar el anda.
La imagen es atribuida a Mateo de Zúñiga. Se tienen registros de que era sacada en procesión desde 1665, pero en aquella época era en Jueves Santo.
Jesús de la Merced fue la primera imagen consagrada en América, en 1717. Uno de los títulos conferidos es el de Patrón Jurado.
Procesiones Viernes Santo
Procesión Penitencial Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores - Parroquia La Merced
- Salida: 02:00 horas
- Entrada: 14:30 horas
Procesión Cristo Yacente de las Animas y Nuestra Señora de Soledad - Parroquia Rectoral de San Sebastián
- Salida: 14:45 horas
- Entrada: 20:00 horas
Procesión de C.I. del Santo Cristo Yacente y C.I. Virgen de Dolores - Parroquia Nuestra Señora de los Remedios El Calvario
- Salida: 15:00 horas
- Entrada: 02:15 horas
Procesión del Señor Sepultado y Santísima Virgen de Soledad Parroquia del Santísimo Nombre de Jesús -Templo de la Recolección
- Salida: 15:30 horas
- Entrada: 3:30 horas
Procesión del Señor Sepultado Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Soledad - Basílica de Nuestra Señora del Rosario Templo de Santo Domingo
- Salida: 15:00 horas
- Entrada: 1:15 horas
Procesión del Señor Sepultado Franciscano de la Penitencia y Virgen de Soledad Franciscana - Templo Histórico de San Francisco.
- Salida: 16:00 horas
- Entrada: 1:15 horas
Procesión del Señor Sepultado Rectoría Santa Catalina
- Salida: 19:00 horas
- Entrada: 1:05 horas