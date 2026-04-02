Guatemaltecos Honran Tradición Familiar en Siete Sagrarios

El Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala es el epicentro de esta tradición, instituida en Roma y ampliamente arraigada entre los guatemaltecos, con la que acompañan simbólicamente a Jesús en su pasión, que inicia la noche del Jueves Santo. Familias completas, desde los más pequeños hasta los adultos mayores, se reúnen para visitar los siete templos que representan esta tradición.
Guatemaltecos que visitaron los principales templos del centro de la ciudad recordaron que esta tradición la realizan desde pequeños y que cada año la han realizado con una petición en especial, este 2026 muchos de los fieles católicos claman por el fin de la violencia y por la paz mundial.
Elizabeth Garzaro, quien inició su recorrido de los Sagrarios junto con su familia después de la misa de las 18 horas; indicó que este año pide porque cese la violencia en el país y señala que es de vital importancia rezar junto a los niños para fomentar los valores y perpetrar tradiciones que nos recuerdan la Pasión y Resurrección de Jesucristo.
Qué representa la visita en cada iglesia
- En la primera iglesia se recuerda el trayecto de Jesús desde el Cenáculo, donde ese jueves celebró la Última Cena con sus discípulos, hasta el huerto de Getsemaní, donde oró y sudó sangre.
- En la segunda visita al templo se medita sobre el paso desde el huerto de Getsemaní hasta la casa de Anás, el Sumo Sacerdote, donde Jesús fue interrogado y recibió una bofetada.
- El tercer paso del recorrido se centra en el traslado de Jesús hasta la casa de Caifás, lugar donde fue insultado y agredido durante toda la noche.
- El centro de la reflexión para el cuarto templo es la primera comparecencia de Jesús ante Pilato, el gobernador romano de la región. Allí fue donde Jesús fue acusado por los judíos que levantaron falsos testimonios contra él.
- El quinto templo representa la comparecencia de Jesús ante el rey Herodes, quien junto con sus guardias también lo injuria.
- En la sexta estación se medita sobre la segunda comparecencia ante Poncio Pilato y en el momento en el que Jesús fue coronado con espinas y condenado a muerte.
- El último templo del recorrido simboliza el trayecto de Jesús desde la casa de Pilato hasta el Monte Calvario llevando la cruz a cuestas, su muerte y su paso al sepulcro, desde donde resucitará para mostrar que es el hijo de Dios.