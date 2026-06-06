 El historial entre las selecciones de Ecuador y Guatemala
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El historial entre las selecciones de Ecuador y Guatemala

La Tri llega al amistoso con un claro dominio sobre Guatemala: suma cinco triunfos al hilo y no pierde ante la Azul y Blanco desde 1984.

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Partido amistoso entre Guatemala y Ecuador en marzo del 2024 - Archivo
Partido amistoso entre Guatemala y Ecuador en marzo del 2024 / FOTO: Archivo
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La selección de Guatemala volverá a medir fuerzas con Ecuador este domingo 7 de junio en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio, en un encuentro amistoso que servirá como la última prueba de la escuadra sudamericana antes de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para la Azul y Blanco, el compromiso también marcará el cierre de esta fecha FIFA, luego de su derrota por 3-1 frente a la República Checa.

A lo largo de la historia, ambas selecciones se han enfrentado en nueve ocasiones. Los números reflejan una clara ventaja para Ecuador, que registra cinco victorias, mientras que tres encuentros finalizaron empatados. Guatemala, por su parte, solo ha logrado imponerse una vez, aunque ese triunfo tiene un significado especial al haber sido el primero de la serie entre ambos combinados nacionales.

Solo un triunfo de Guatemala ante Ecuador

La única victoria guatemalteca se produjo el 9 de diciembre de 1984 en el entonces Estadio Mateo Flores, hoy conocido como Estadio Doroteo Guamuch Flores. En aquella ocasión, la Azul y Blanco se quedó con el triunfo por 1-0 gracias a un autogol de Orly Klinger. Tras ese encuentro, Guatemala consiguió mantener el equilibrio en la serie con tres empates consecutivos, pero posteriormente Ecuador tomó el control del historial con cinco victorias seguidas.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta al 22 de marzo de 2024, cuando Ecuador se impuso por 2-0 en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. Los goles fueron obra de John Yeboah al minuto 8 y Gonzalo Plata al 86. Ahora, la Tri afrontará este nuevo compromiso con la mirada puesta en el Mundial 2026, donde integrará el Grupo E junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil. Su debut mundialista está programado para el 14 de junio frente al conjunto marfileño en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, mientras que Guatemala intentará despedirse de esta ventana internacional con una actuación destacada y, por qué no, con una victoria que le permita acortar distancias en el historial.

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Partido amistoso entre Guatemala y Ecuador en marzo del 2024 - Archivo

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