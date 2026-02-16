 Jorge Aparicio estará varias semanas fuera de las canchas
Deportes

Jorge Aparicio estará varias semanas fuera de las canchas

Xelajú MC informó que el mediocampista sufre una contusión ósea y un esguince grado II en la rodilla derecha.

Jorge Aparicio estará varias semanas fuera de las canchas - Willber Colloy
Jorge Aparicio estará varias semanas fuera de las canchas / FOTO: Willber Colloy

Malas noticias para Xelajú MC, el conjunto superchivo, que pese a imponerse 4-2 ante Deportivo Marquense en el Clásico del Occidente, no pudo celebrar con total tranquilidad. La victoria dejó un sabor amargo tras confirmarse la lesión de Jorge Aparicio, quien no logró completar el compromiso luego de una fuerte disputa de balón con un rival.

Tras someterse a los exámenes médicos correspondientes, el club informó que el mediocampista presenta una contusión ósea del cóndilo femoral de la rodilla derecha, además de un esguince grado II del ligamento colateral medial en la misma articulación. Debido a la magnitud de la lesión, el tiempo estimado de recuperación será de al menos tres semanas, aunque este plazo podría variar dependiendo de la evolución y respuesta al tratamiento.

¿Cuándo volverá Jorge Aparicio?

La baja representa un golpe sensible para el equipo altense, que pierde a su capitán y a uno de los pilares en la zona medular. Aparicio no solo aporta equilibrio táctico y recuperación de balón, sino también liderazgo dentro y fuera del terreno de juego. Su ausencia obligará al cuerpo técnico a replantear el funcionamiento del mediocampo en un momento clave del campeonato.

El técnico Roberto Hernández deberá encontrar alternativas para suplir a una de sus piezas más importantes en la recta inicial del torneo de la Liga Nacional de Guatemala. De acuerdo con las proyecciones médicas, el futbolista podría regresar a las canchas entre la primera y segunda semana de marzo, siempre y cuando el proceso de rehabilitación transcurra sin contratiempos. Sin duda, se trata de una dura baja para los superchivos en su lucha por mantenerse en los primeros puestos del campeonato.

El gesto de Jorge Aparicio tras la final perdida ante Alajuelense - Alex Meoño

