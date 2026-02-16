Mbappé encabeza la convocatoria del Madrid para Champions

El nombre de Kylian Mbappé vuelve a marcar la hoja de ruta del Real Madrid en Europa. El delantero francés encabeza la lista de convocados para el duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que el conjunto blanco visitará al Benfica en Lisboa. Tras superar las molestias en la rodilla izquierda que le impidieron tener minutos frente a la Real Sociedad en LaLiga, Mbappé se perfila como la gran referencia ofensiva para un partido de máxima exigencia.
El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa afronta este compromiso con varias ausencias de peso. Raúl Asencio no podrá estar disponible debido a la sanción que arrastra tras su expulsión en el Estádio da Luz durante la fase de liga del torneo continental. En aquel encuentro también vio la tarjeta roja Rodrygo, quien además sufre una tendinosis en el músculo isquiotibial de la pierna derecha, situación que lo mantiene al margen de la convocatoria.
Real Madrid en busca de una victoria clave
A estas bajas se suman las de Éder Militao y Jude Bellingham, ambos lesionados y descartados también para el partido de vuelta de la próxima semana. La ausencia de piezas clave obliga al cuerpo técnico a reajustar líneas y responsabilidades, especialmente en el centro del campo y en la zaga, donde el equilibrio será fundamental para contener el potencial ofensivo del conjunto portugués.
En cuanto a las novedades, Arbeloa introduce cambios puntuales en la lista. Fran González ocupará el puesto de tercer portero en sustitución de Sergio Mestre, mientras que el central Joan Martínez y el centrocampista Thiago Pitarch reciben la llamada en lugar de César Palacios. Movimientos que apuntan a reforzar la profundidad del plantel en un tramo decisivo de la temporada.
Con Mbappé recuperado y liderando la expedición, el Real Madrid encara la eliminatoria con la ambición habitual en la máxima competición continental. El reto en Lisboa no será sencillo, pero la presencia del atacante francés devuelve ilusión y amenaza al ataque blanco, decidido a dar el primer golpe en una serie que promete intensidad y alto nivel competitivo.