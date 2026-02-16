 Mbappé encabeza la convocatoria del Madrid para Champions
Deportes

Mbappé encabeza la convocatoria del Madrid para enfrentar al Benfica

El francés no tuvo minutos en la última jornada de Liga por molestias en la rodilla izquierda, pero ya se encuentra recuperado para la Champions.

Compartir:
Kylian Mbappé en el banquillo del Estadio Santiago Bernabéu - EFE
Kylian Mbappé en el banquillo del Estadio Santiago Bernabéu / FOTO: Agencia EFE

El nombre de Kylian Mbappé vuelve a marcar la hoja de ruta del Real Madrid en Europa. El delantero francés encabeza la lista de convocados para el duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que el conjunto blanco visitará al Benfica en Lisboa. Tras superar las molestias en la rodilla izquierda que le impidieron tener minutos frente a la Real Sociedad en LaLiga, Mbappé se perfila como la gran referencia ofensiva para un partido de máxima exigencia.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa afronta este compromiso con varias ausencias de peso. Raúl Asencio no podrá estar disponible debido a la sanción que arrastra tras su expulsión en el Estádio da Luz durante la fase de liga del torneo continental. En aquel encuentro también vio la tarjeta roja Rodrygo, quien además sufre una tendinosis en el músculo isquiotibial de la pierna derecha, situación que lo mantiene al margen de la convocatoria.

Real Madrid en busca de una victoria clave

A estas bajas se suman las de Éder Militao y Jude Bellingham, ambos lesionados y descartados también para el partido de vuelta de la próxima semana. La ausencia de piezas clave obliga al cuerpo técnico a reajustar líneas y responsabilidades, especialmente en el centro del campo y en la zaga, donde el equilibrio será fundamental para contener el potencial ofensivo del conjunto portugués.

En cuanto a las novedades, Arbeloa introduce cambios puntuales en la lista. Fran González ocupará el puesto de tercer portero en sustitución de Sergio Mestre, mientras que el central Joan Martínez y el centrocampista Thiago Pitarch reciben la llamada en lugar de César Palacios. Movimientos que apuntan a reforzar la profundidad del plantel en un tramo decisivo de la temporada.

Con Mbappé recuperado y liderando la expedición, el Real Madrid encara la eliminatoria con la ambición habitual en la máxima competición continental. El reto en Lisboa no será sencillo, pero la presencia del atacante francés devuelve ilusión y amenaza al ataque blanco, decidido a dar el primer golpe en una serie que promete intensidad y alto nivel competitivo.

Foto embed
Kylian Mbappé se refirió a la derrota ante Benfica - EFE

En Portada

PNC mantiene acciones preventivas en distintas zonast
Nacionales

PNC mantiene acciones preventivas en distintas zonas

07:34 AM, Feb 16
Raphinha recibe el alta médica y podrá jugar ante el Gironat
Deportes

Raphinha recibe el alta médica y podrá jugar ante el Girona

07:01 AM, Feb 16
Camión se empotra en bajada del barrio San Antoniot
Nacionales

Camión se empotra en bajada del barrio San Antonio

07:17 AM, Feb 16
VIDEO. Fátima Bosch pierde el equilibrio y se desvanece durante desfile en Ecuadort
Farándula

VIDEO. Fátima Bosch pierde el equilibrio y se desvanece durante desfile en Ecuador

06:07 AM, Feb 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSuper BowlLiga NacionalSeguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos