Kylian Mbappé sale en defensa de Vinícius Jr.

La noche europea en el Estadio Da Luz quedó marcada por un episodio que volvió a sacudir al fútbol continental. Más allá de la victoria del Real Madrid por 0-1 ante el Benfica, la atención se centró en la firme defensa que Kylian Mbappé realizó en favor de Vinícius Junior, quien denunció haber sido víctima de insultos racistas durante el encuentro. El delantero francés no dudó en exigir a la UEFA la sanción más severa contra el argentino Gianluca Prestianni, presunto autor de los agravios.
Según relató Mbappé en la zona mixta, los hechos fueron evidentes. "Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", denunció con contundencia. El partido estuvo detenido durante diez minutos después de que Vinícius señalara haber escuchado el insulto mientras el jugador del Benfica se cubría la boca con la camiseta.
Mbappé asegura que hubo insultos racistas
El atacante francés fue más allá en sus declaraciones, mostrando indignación y rechazo absoluto ante lo sucedido. "Le he dicho racista porque lo pienso. Solo hay que ver su cara que fue listo porque se escondió tras la camiseta para esconder sus labios pero la cara no miente. Este tipo de humano no es compañero de profesión. Este tipo de cosas no las dejamos pasar. Este jugador es joven, no puede tener la libertad de decir este tipo de cosas en un campo de fútbol. Es un gran problema y veremos qué va a pasar", añadió.
Mbappé también reveló el impacto emocional que el incidente tuvo en Vinícius, quien, pese a la situación, fue determinante en el resultado. "Está muy triste" tras sufrir un nuevo capítulo de racismo, reconoció el francés, aunque al mismo tiempo destacó su rendimiento con "un gol maravilloso que dio la victoria". La dualidad entre el logro deportivo y la herida personal volvió a evidenciar la carga que el brasileño ha debido soportar en reiteradas ocasiones.
En su llamado a la acción, Mbappé subrayó la responsabilidad que tienen los futbolistas como referentes sociales. "Tenemos que ser ejemplos para todos los niños que nos miran. Este es un problema que sale a veces, tengo muchos amigos portugueses que siempre me han tratado muy bien pero si una persona se porta así tenemos que decirlo. La gente luego nos ha pitado porque no saben lo que ha pasado. No tengo nada contra el mejor club de Portugal ni su entrenador, que es de los mejores de la historia, pero hay que hacer algo. Un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que UEFA haga cosas y no diga que no pasa nada. Es un caso grave", pidió, dejando claro que su postura no es contra una institución, sino contra una conducta puntual que considera inadmisible.
Finalmente, el delantero insistió en que, aunque el resultado acerca al Real Madrid a los octavos de final, lo deportivo queda en un segundo plano ante situaciones de esta magnitud. "Hemos ganado el partido pero no es lo importante, hay cosas mucho más importantes que el fútbol", sentenció.