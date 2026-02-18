UEFA investigará los presuntos insultos racistas a Vinícius

La UEFA anunció la apertura de una investigación formal tras los presuntos insultos racistas ocurridos durante el encuentro entre el Benfica y el Real Madrid (0-1), disputado en Lisboa por la ida del "play-off" de la Liga de Campeones. El organismo confirmó la designación de un inspector de ética y disciplina para esclarecer lo sucedido, luego de que el argentino Gianluca Prestianni fuera señalado por supuestamente dirigir expresiones discriminatorias contra el brasileño Vinicius Júnior. La institución europea indicó que revisa los informes oficiales del partido y que dará a conocer más detalles en su debido momento.
El incidente se produjo en el minuto 49, poco después de que Vinicius anotara el único gol del compromiso y celebrara junto al banderín de córner. Según las imágenes y los testimonios posteriores, el jugador del Benfica se habría cubierto la boca con la camiseta mientras se dirigía al delantero madridista. El árbitro francés François Letexier activó entonces el protocolo antirracismo de la UEFA, lo que provocó la interrupción del encuentro durante aproximadamente ocho minutos. En medio de la tensión, algunos futbolistas del conjunto blanco, entre ellos Kylian Mbappé, hicieron ademán de abandonar el terreno de juego.
La UEFA toma cartas en el asunto
Además del presunto episodio racista, la UEFA examinará el lanzamiento de objetos desde la grada, uno de los cuales impactó en Vinicius, así como la expulsión del entrenador del Benfica, José Mourinho, en el minuto 84. El técnico fue sancionado tras protestar de manera insistente y reclamar una segunda tarjeta amarilla para el delantero brasileño. De acuerdo con la normativa vigente, Mourinho no podrá sentarse en el banquillo en el partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu y podrá ser sustituido en la conferencia de prensa previa por un miembro de su cuerpo técnico.
El protocolo contra el racismo de la UEFA, aprobado en 2009 por su Comité Ejecutivo, establece un procedimiento de tres pasos para hacer frente a este tipo de situaciones. En primera instancia, el árbitro detiene el juego y solicita por megafonía que cesen los comportamientos discriminatorios. Si la conducta persiste, el partido se suspende temporalmente y los equipos se retiran a los vestuarios. Como último recurso, el encuentro puede ser suspendido de manera definitiva. Tras el partido, el caso pasa a manos de las autoridades disciplinarias del organismo europeo.
En sus declaraciones posteriores, Mbappé calificó lo sucedido como "terrible para el fútbol mundial", mientras que Prestianni negó en redes sociales haber pronunciado insultos racistas y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas. Por su parte, Vinicius afirmó que "los racistas son, ante todo, cobardes" y criticó la manera en que se ejecutó el protocolo. A la espera de la resolución oficial, el caso vuelve a situar el debate sobre el racismo en el fútbol en el centro de la escena y subraya la necesidad de aplicar medidas firmes y coherentes para erradicar cualquier forma de discriminación en los estadios europeos.