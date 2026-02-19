Conoce más del Día contra la LGTBIfobia en el Deporte

Hoy, 19 de febrero de 2026, se conmemora el Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte, también conocido como Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia en el Deporte.
Esta fecha se celebra desde 2010 y fue elegida en honor al nacimiento de Justin Fashanu (19 de febrero de 1961), el primer futbolista profesional en declararse homosexual públicamente en 1990, cuando jugaba en la Premier League inglesa (Nottingham Forest y otros clubes).
Tras revelar su orientación sexual, sufrió un intenso acoso, discriminación y rechazo en el mundo del futbol, lo que contribuyó a su trágico suicidio en 1998.
Su historia simboliza los graves problemas de homofobia, bifobia y transfobia que aún persisten en muchos entornos deportivos.
Objetivos de la conmemoración
- Visibilizar la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género en el deporte
- Promover la inclusión, el respeto y la igualdad
- Fomentar entornos deportivos seguros y libres de violencia para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género
- Animar a clubes, federaciones, instituciones y aficionados a actuar contra la LGTBIfobia, incluyendo cánticos homófobos en estadios, acoso en vestuarios, exclusión de personas trans
Mensajes desde España
- Real Federación Española de Futbol: "Compromiso con la igualdad de derechos. Amor por la diversidad. En el Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte, la @rfef reafirma su apoyo a la inclusión en el fútbol y en la sociedad"
- San Lorenzo: "¡Por un deporte inclusivo, libre de violencia y discriminación!"
- Athletic Club: "Hoy celebramos el Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte. La fecha, 19 de febrero, se escogió en honor a Justin Fashanu, el primer futbolista de la Premier League en hacer visible su homosexualidad y que no pudo superar el terrible acoso que sufrió tras desvelar su orientación sexual. Lamentablemente, acabó suicidándose en 1998. El deporte deber ser un espacio seguro para tod@s."
- Unionistas de Salamanca: "Hoy, Dia Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte, nos sumamos y lucimos así nuestro escudo".