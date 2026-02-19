 Derrikson Quirós termina relación con su prometida
Deportes

Quirós confirma fin de relación tres días después de pedir matrimonio

El futbolista de Xelajú había propuesto matrimonio a su pareja el domingo en el estadio Mario Camposeco.

Derrikson Quirós en el momento de proponerle matrimonio a su pareja el pasado domingo en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango.
Derrikson Quirós en el momento de proponerle matrimonio a su pareja el pasado domingo en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. / FOTO: IG de Derrikson Quirós

Derrikson Quirós, mediocampista costarricense del Xelajú M. C., que el pasado domingo fue noticia al proponerle matrimonio a su novia Wendy Nicole en el mítico estadio Mario Camposeco luego del partido que sostuvo el conjunto "Superchivo" ante los "Leones Amarillos del Occidente", la noche del miércoles hizo estallar las redes sociales al confirmar que la relación llegó a su fin.

Mediante sus redes sociales, a eso de las 22:00 horas, el jugador Derrikson Quirós publicó una historia de Instagram donde confirmó que la relación había terminado. Esto ocurrió solamente tres días después de haber escrito una historia inigualable al pedirle matrimonio a su pareja en un escenario deportivo.

"Sí, es cierto que mi relación (compromiso) terminó. Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarlo con respeto y madurez", fue parte del mensaje publicado por Quirós.

Derrikson Quirós añadió: "No voy a hablar mal de nadie, ni entrar en detalles, porque fue una relación que en su momento fue importante para mí", asegura el talentoso mediocampista.

Lo que viene para Quirós. En la parte final de su mensaje, el futbolista costarricense aseguró: "Ahora estoy enfocado en mi carrera, en mi equipo y en seguir creciendo como persona. Agradezco el apoyo de la gente y espero que puedan respetar este momento. Gracias".

Así fue la propuesta de matrimonio hace tres días

El estadio Mario Camposeco fue escenario de una noche redonda para Xelajú el pasado domingo 15 de febrero. Los "Superchivos" hicieron respetar su casa y derrotaron 4-2 a Marquense en una nueva edición del "Clásico de Occidente", desatando la celebración de su afición. Sin embargo, más allá de los goles y la euforia por el triunfo, la jornada dejó una imagen que trascendió lo deportivo y tocó el corazón de los presentes.

El protagonista del momento fue el costarricense Derrikson Quirós. Tras el pitazo final y con varios aficionados aún en las gradas, el futbolista citó a su novia sobre el césped sin que ella sospechara lo que estaba por ocurrir. En medio de un ambiente todavía cargado de emoción, Quirós se arrodilló y le pidió matrimonio, provocando aplausos y gestos de sorpresa entre quienes presenciaron la escena. La respuesta no se hizo esperar: ella aceptó, sellando el instante con un abrazo que desató aún más alegría.

Horas después, el propio jugador compartió el recuerdo en sus redes sociales. Acompañó las imágenes con un mensaje breve pero contundente: "Mi compañera de vida, te amo demasiado", escribió, dejando ver que la victoria en la cancha tuvo un significado todavía más especial fuera de ella. Las fotografías rápidamente comenzaron a circular entre seguidores y aficionados, que celebraron tanto el resultado deportivo como el paso que dio el futbolista en su vida personal.

La pedida de matrimonio tras el triunfo de Xelajú ante Marquense

Derrikson Quirós, mediocampista de Xelajú MC, llevó a su novia al césped del Estadio Mario Camposeco y le pidió matrimonio ante los aficionados.

