 Pedida de matrimonio tras triunfo de Xelajú ante Marquense
Deportes

La pedida de matrimonio tras el triunfo de Xelajú ante Marquense

Derrikson Quirós, mediocampista de Xelajú MC, llevó a su novia al césped del Estadio Mario Camposeco y le pidió matrimonio ante los aficionados.

Compartir:
Derrikson Quirós le pidió matrimonio a su novia en el Estadio Mario Camposeco - instagram @derrikson12
Derrikson Quirós le pidió matrimonio a su novia en el Estadio Mario Camposeco / FOTO: instagram @derrikson12

El estadio Estadio Mario Camposeco fue escenario de una noche redonda para Xelajú MC este domingo 15 de febrero. Los ‘superchivos’ hicieron respetar su casa y derrotaron 4-2 a Marquense en una nueva edición del Clásico de Occidente, desatando la celebración de su afición. Sin embargo, más allá de los goles y la euforia por el triunfo, la jornada dejó una imagen que trascendió lo deportivo y tocó el corazón de los presentes.

El protagonista del momento fue el costarricense Derrikson Quirós. Tras el pitazo final y con varios aficionados aún en las gradas, el futbolista citó a su novia sobre el césped sin que ella sospechara lo que estaba por ocurrir. En medio de un ambiente todavía cargado de emoción, Quirós se arrodilló y le pidió matrimonio, provocando aplausos y gestos de sorpresa entre quienes presenciaron la escena. La respuesta no se hizo esperar: ella aceptó, sellando el instante con un abrazo que desató aún más alegría.

Xelajú gana dentro y fuera de la cancha

Horas después, el propio jugador compartió el recuerdo en sus redes sociales. Acompañó las imágenes con un mensaje breve pero contundente: "Mi compañera de vida, te amo demasiado", escribió, dejando ver que la victoria en la cancha tuvo un significado todavía más especial fuera de ella. Las fotografías rápidamente comenzaron a circular entre seguidores y aficionados, que celebraron tanto el resultado deportivo como el paso que dio el futbolista en su vida personal.

En el plano estrictamente futbolístico, el triunfo permitió a Xelajú MC escalar posiciones en el Torneo Clausura 2026. El conjunto altense alcanzó los 10 puntos y se ubicó en la tercera casilla, solo por detrás de Cobán Imperial, líder con 13 unidades, y Municipal, que suma 11. Igualado en puntos con Achuapa y Comunicaciones, el equipo mantiene firme su aspiración de protagonismo, en una fecha que, sin duda, será recordada por mucho más que el marcador.

En Portada

PNC mantiene acciones preventivas en distintas zonast
Nacionales

PNC mantiene acciones preventivas en distintas zonas

07:34 AM, Feb 16
Raphinha recibe el alta médica y podrá jugar ante el Gironat
Deportes

Raphinha recibe el alta médica y podrá jugar ante el Girona

07:01 AM, Feb 16
Camión se empotra en bajada del barrio San Antoniot
Nacionales

Camión se empotra en bajada del barrio San Antonio

07:17 AM, Feb 16
VIDEO. Fátima Bosch pierde el equilibrio y se desvanece durante desfile en Ecuadort
Farándula

VIDEO. Fátima Bosch pierde el equilibrio y se desvanece durante desfile en Ecuador

06:07 AM, Feb 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSuper BowlSeguridad vialLiga NacionalReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos