Pedida de matrimonio tras triunfo de Xelajú ante Marquense

El estadio Estadio Mario Camposeco fue escenario de una noche redonda para Xelajú MC este domingo 15 de febrero. Los ‘superchivos’ hicieron respetar su casa y derrotaron 4-2 a Marquense en una nueva edición del Clásico de Occidente, desatando la celebración de su afición. Sin embargo, más allá de los goles y la euforia por el triunfo, la jornada dejó una imagen que trascendió lo deportivo y tocó el corazón de los presentes.
El protagonista del momento fue el costarricense Derrikson Quirós. Tras el pitazo final y con varios aficionados aún en las gradas, el futbolista citó a su novia sobre el césped sin que ella sospechara lo que estaba por ocurrir. En medio de un ambiente todavía cargado de emoción, Quirós se arrodilló y le pidió matrimonio, provocando aplausos y gestos de sorpresa entre quienes presenciaron la escena. La respuesta no se hizo esperar: ella aceptó, sellando el instante con un abrazo que desató aún más alegría.
Xelajú gana dentro y fuera de la cancha
Horas después, el propio jugador compartió el recuerdo en sus redes sociales. Acompañó las imágenes con un mensaje breve pero contundente: "Mi compañera de vida, te amo demasiado", escribió, dejando ver que la victoria en la cancha tuvo un significado todavía más especial fuera de ella. Las fotografías rápidamente comenzaron a circular entre seguidores y aficionados, que celebraron tanto el resultado deportivo como el paso que dio el futbolista en su vida personal.
En el plano estrictamente futbolístico, el triunfo permitió a Xelajú MC escalar posiciones en el Torneo Clausura 2026. El conjunto altense alcanzó los 10 puntos y se ubicó en la tercera casilla, solo por detrás de Cobán Imperial, líder con 13 unidades, y Municipal, que suma 11. Igualado en puntos con Achuapa y Comunicaciones, el equipo mantiene firme su aspiración de protagonismo, en una fecha que, sin duda, será recordada por mucho más que el marcador.