Inter Miami de Messi arranca 2026 con la defensa de la MLS

El Inter Miami comienza este sábado la defensa de su primer título de la Major League Soccer (MLS), conquistado el pasado diciembre, en un año en el que la prioridad será alzar el título de la Concacaf, pero en el que el equipo tendrá que encontrar soluciones a las bajas de Jordi Alba y Sergio Busquets.
Hace menos de tres meses que Lionel Messi levantó al cielo de Miami la MLS Cup tras derrotar por 3-1 a los Vancouver Whitecaps en la final, pero en ese tiempo el equipo ha perdido a Alba y a Busquets -ambos retirados-, se ha reforzado y se ha dado un baño de masas por Sudamérica durante la 'Gira de los Campeones'.
Tras una corta pretemporada, la defensa del título empieza este sábado en el BMO Stadium, feudo de Los Angeles FC y hogar del surcoreano Heung-min Son.
Será el primero de cinco partidos seguidos a domicilio mientras finalizan las obras del 'Miami Freedom Park', el primer estadio en propiedad del club, cuyo primer partido oficial está programado para el 4 de abril ante el Austin.
Y si bien el año pasado fue salvado sobre la campana gracias a la MLS Cup, tras las duras eliminaciones en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y en la final de la Leagues Cup, el Inter Miami espera no dejar los deberes para el último momento en este 2026.
Objetivo: "Concachampions"
Tachada la MLS Cup de la lista de deseos, el club ha señalado públicamente a la Copa de Campeones de la Concacaf como su prioridad este año, que marcará su tercera participación consecutiva.
"Nuestro objetivo es ganar la Concachampions, es algo que le he dicho al club. El objetivo son siete partidos para ganar la Concachampions en este año. Para eso estamos montando esta plantilla y creo que en posiciones clave hemos mejorado mucho", dijo el mes pasado a los medios uno de los copropietarios del Inter Miami, Jorge Mas.
El Inter Miami nunca ha llegado a la final de este torneo y el año pasado cayó duramente en semifinales por un global de 5-1 contra los Vancouver Whitecaps, a la postre subcampeón.
El argentino Javier Mascherano, quien afronta su segunda temporada en el banquillo de "Las Garzas", también coincidió en esas expectativas, al señalar que el objetivo es ir más allá de la reconquista de la MLS.
En su condición de campeón de la MLS, el Inter Miami accederá este año al torneo continental en segunda ronda, donde se enfrentará en marzo al ganador de la eliminatoria entre el Nashville y el Atlético Ottawa canadiense.
*Información EFE.