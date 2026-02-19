Resultado Comunicaciones vs. Mictlán por el Clausura 2026

Comunicaciones recibió al Atlético Mictlán en la continuidad de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. El partido se jugó desde las 18:00 horas en le estadio Cementos Progreso, que lució con poca afición al comienzo del duelo, pero que fue mejorando con el transcurso de los minutos. En el compromiso de esta noche, el "Albo" de Marco Antonio Figueroa buscaba un triunfo que lo catapultara al subliderato de la competencia, pero con los ojos en la zona del descenso donde buscaba alejarse más de dichas casillas. Por su parte, los "Conejos" de Mictlán también querían ganar para dejar los puestos del descenso.
Comunicaciones se acercó de forma peligrosa en dos oportunidades durante los primeros 8 minutos de juego tras el cobro de dos tiros de esquina. El primero, ocurrido al 3, tras una jugada de laboratorio William Duarte cabeceó solito frente al arco de John Faust, pero su cabezazo se fue muy desviado sorprendiendo hasta al propio José Carlos Pinto, quien intentó cerrar al segundo palo, pero no pudo. En el segundo tiro de esquina, al minuto 8, la jugada terminó con un potente remate de Karel Espino que se estrelló en la humanidad de un rival, evitando así el gol.
Un minuto después de esa jugada, se vino un contragolpe de los visitantes que nació con un despeje largo del portero miteco, el cual fue cabeceado por un su compañero para dejarla servida a William Fajardo, quien remató en los linderos del área grande para cruzar a Fredy Pérez y celebrar el 0-1 en el estadio Cemento Progreso.
Dairon Reyes remató a puerta en el 21 y una atajada de John Faust evitó el gol del empate a los "Cremas" del Comunicaciones. El tiro de Reyes iba esquinado, pero a una mano, el portero uruguayo se lució con una espectacular atajada.
Cuando se jugaba el 34, una llegada de Comunicaciones hizo que el portero miteco chocara con su compañero Richard Monges en la intención de despejar el esférico, situación que hizo entrada la asistencia médica a atender al portero visitante, quien logró recuperarse y continuó en el compromiso.
Emerson Raymundo al 41 intentó marcar el empate, pero John Faust de nuevo decía que no con su oportuna intervención. Comunicaciones cerró atacando el primer tiempo, pero ahí se topaban con un experto portero uruguayo.
Victoria de Comunicaciones
Comunicaciones con la necesidad de empatar el partido salió explosivo para la segunda parte. Al 52, nuevamente Dairon Reyes, de un excelente duelo, habilitó a Duarte, quien por segunda vez, solo frente al portero falló, y con ello, el jugador colombiano firmaba una pésima noche.
Reyes tuvo un tiro potente al 54, pero un vuelo fenomenal de Faust evitó el gol del empate. Ambos jugadores destacaban en sus filas, pero la vida y el futbol le seguía sonriendo al meta uruguayo.
Era el 59, y el futbol le daba una tercera oportunidad a William Omar duarte, quien e hizo de una excelente jugada y quedó frente al portero en los ingresos del área pequeña, pero su remate se fue por arriba del travesaño. Desesperación total en el estadio al ver el tercer fallo inverosímil del colombiano.
Al 67, Comunicaciones encontró en su mejor elemento, Dairon Reyes, el gol del empate, y eso le dio un nuevo aire al cuadro local que buscaba el segundo tanto para levarse los tres puntos y evitar quedar en zona del descenso.
Se jugaba el 70, y William Omar Duarte logró anotar tras tres fallos increíbles, pero el futbol le seguía negando la oportunidad de celebrar, ya que la jugada fue anulada por posición adelantada del sudamericano. El partido seguía 1-1 y con 20 minutos por jugarse.
Al 83, Mario Escobar pitó una falta de y por consecuencia penalti. El ejecutor fue Omar Duarte, quien había fallado todo lo generado en ofensiva en el partido, pero en el mejor momento del compromiso, con sangre fría y rabia reventó el arco de Faust y aplicó el dicho de "quien sonríe de último, sonríe mejor", ya que terminó siendo el salvador de su equipo.