El fondista noruego Johannes Hosflot Klaebo, que en estos Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) ya se había convertido en el deportista más laureado de toda la historia del olimpismo invernal, logró este sábado su undécimo oro, el sexto en la cita de la que sale como el gran triunfador, al imponerse en la prueba de los 50 kilómetros, con salida masiva y en estilo clásico, disputada en Tesero.
Klaebo, nacido en Oslo hace 29 años, ya había elevado el pasado miércoles a diez oros y una plata su propio récord histórico absoluto de trofeos en una cita invernal: El que le había arrebatado tres días antes a su compatriota Marit Bjoergen, asimismo esquiadora nórdica, que en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur) de 2018 lo había dejado en ocho oros, cuatro platas y tres bronces.
Gan la prueba reina
Este sábado se impuso en la prueba reina, que ganó, con un tiempo de dos horas, siete minutos y siete segundos, por delante de sus compatriotas Martin Loewenstrom Nyenget, que entró a 17 segundos y medio; y Emil Iversen, que, a 46, 2, capturó el bronce.
El gran triunfador de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo se había impuesto el pasado miércoles, junto a Einar Hedegart, en la prueba sprint por equipos, consiguiendo de esa forma su quinto oro; después de los que había capturado -siempre en Tesero- en el skiatlón del primer domingo, en el sprint del primer martes, el 10 kilómetros del primer viernes y el relevo 4 x 7,5 del domingo pasado.
Klaebo había igualado otro récord el pasado miércoles: El del patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden, gran héroe, con los cinco títulos olímpicos que ganó en su país, en la cita de Lake Placid, en 1980. El único antes que él que había ganado cinco en unos mismos Juegos.
El insaciable astro nórdico, hizo buena su condición de favorito y ganó, también, los 50 kilómetros, con lo que batió el récord de Heiden, que en Lake Placid había ganado las pruebas de 500, 1.000, 1.500, 5.000 y 10.000 metros.
El español Jaume Pueyo, de 24 años y de Badalona, que compitió en sus segundos Juegos, completando una gran actuación, sobre todo en la prueba sprint por equipos, había afirmado en una entrevista con EFE nada más llegar a Tesero que el noruego "ya" era "el mejor de la historia" y que será "el mejor de todos los tiempos".
Cada tres días el tiempo le fue dando más y más la razón a Pueyo, que dentro de cuatro años regresará a unos Juegos con otra perspectiva, porque, después de instaurar la monarquía absoluta, Klaebo empezó a ejercer como auténtico tirano deportivo.
Asimismo quince veces campeón del mundo, Klaebo había llegado a Tesero apuntando a repetir la proeza lograda el año pasado en Trondheim, en los Mundiales de su país, en los que capturó seis oros.
