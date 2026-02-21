 Klaebo se confirma como el mejor de todos los tiempos
Deportes

Johannes Klaebo se confirma como el mejor de todos los tiempos

El fondista noruego alcanzó su sexto oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia).

Compartir:
Johannes Haesflot Klaebo en Juegos Olímpicos de Invierno 2026
Johannes Haesflot Klaebo en Juegos Olímpicos de Invierno 2026 / FOTO: EFE

El fondista noruego Johannes Hosflot Klaebo, que en estos Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) ya se había convertido en el deportista más laureado de toda la historia del olimpismo invernal, logró este sábado su undécimo oro, el sexto en la cita de la que sale como el gran triunfador, al imponerse en la prueba de los 50 kilómetros, con salida masiva y en estilo clásico, disputada en Tesero.

Klaebo, nacido en Oslo hace 29 años, ya había elevado el pasado miércoles a diez oros y una plata su propio récord histórico absoluto de trofeos en una cita invernal: El que le había arrebatado tres días antes a su compatriota Marit Bjoergen, asimismo esquiadora nórdica, que en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur) de 2018 lo había dejado en ocho oros, cuatro platas y tres bronces.

Gan la prueba reina

Este sábado se impuso en la prueba reina, que ganó, con un tiempo de dos horas, siete minutos y siete segundos, por delante de sus compatriotas Martin Loewenstrom Nyenget, que entró a 17 segundos y medio; y Emil Iversen, que, a 46, 2, capturó el bronce.

El gran triunfador de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo se había impuesto el pasado miércoles, junto a Einar Hedegart, en la prueba sprint por equipos, consiguiendo de esa forma su quinto oro; después de los que había capturado -siempre en Tesero- en el skiatlón del primer domingo, en el sprint del primer martes, el 10 kilómetros del primer viernes y el relevo 4 x 7,5 del domingo pasado.

Klaebo había igualado otro récord el pasado miércoles: El del patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden, gran héroe, con los cinco títulos olímpicos que ganó en su país, en la cita de Lake Placid, en 1980. El único antes que él que había ganado cinco en unos mismos Juegos.

El insaciable astro nórdico, hizo buena su condición de favorito y ganó, también, los 50 kilómetros, con lo que batió el récord de Heiden, que en Lake Placid había ganado las pruebas de 500, 1.000, 1.500, 5.000 y 10.000 metros.

Brasil logra histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

Lucas Pinheiro rompe una barrera histórica: logra el primer oro de Brasil y la primera medalla de Latinoamérica en Juegos Olímpicos de Invierno.

El español Jaume Pueyo, de 24 años y de Badalona, que compitió en sus segundos Juegos, completando una gran actuación, sobre todo en la prueba sprint por equipos, había afirmado en una entrevista con EFE nada más llegar a Tesero que el noruego "ya" era "el mejor de la historia" y que será "el mejor de todos los tiempos".

Cada tres días el tiempo le fue dando más y más la razón a Pueyo, que dentro de cuatro años regresará a unos Juegos con otra perspectiva, porque, después de instaurar la monarquía absoluta, Klaebo empezó a ejercer como auténtico tirano deportivo.

Asimismo quince veces campeón del mundo, Klaebo había llegado a Tesero apuntando a repetir la proeza lograda el año pasado en Trondheim, en los Mundiales de su país, en los que capturó seis oros.

Foto embed
Johannes Haesflot Klaebo en Juegos Olímpicos de Invierno 2026 - EFE

*Información EFE.

En Portada

Accionan contra nómina de candidatos para magistrados al TSEt
Nacionales

Accionan contra nómina de candidatos para magistrados al TSE

10:25 AM, Feb 21
Muere Willie Colón, ícono de la salsa y la música latinat
Farándula

Muere Willie Colón, ícono de la salsa y la música latina

11:09 AM, Feb 21
Países de Asia responden a invalidación de los aranceles de Trump y a su nueva tasa globalt
Internacionales

Países de Asia responden a invalidación de los aranceles de Trump y a su nueva tasa global

08:56 AM, Feb 21
Johannes Klaebo se confirma como el mejor de todos los tiempost
Deportes

Johannes Klaebo se confirma como el mejor de todos los tiempos

04:34 PM, Feb 21

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlSeguridadEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos