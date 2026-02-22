Andrea Álvarez anota doblete en el triunfo ante el Atlético

La delantera guatemalteca Andrea Álvarez volvió a vestirse de heroína con el Sevilla FC en una tarde vibrante en el Estadio Jesús Navas. La atacante chapina firmó un doblete decisivo en la victoria 2-1 frente al Atlético de Madrid, confirmando el gran momento que atraviesa en su primera temporada con el conjunto andaluz. La semana anterior ya había marcado ante el Deportivo de La Coruña, y ahora volvió a hacerse presente en el marcador, consolidándose como una de las figuras del equipo.
El primer tanto llegó desde el punto penal, con la serenidad y determinación que caracterizan a la "Joya" Álvarez. Con sangre fría, ejecutó el disparo con precisión para abrir el marcador y encender la ilusión de la afición sevillista. Sin embargo, lo mejor estaba por venir. En la segunda mitad, la delantera tomó el balón, encaró con decisión y, tras una brillante jugada individual, sacó un remate espectacular que se coló en el ángulo, imposible para la guardameta visitante. Un auténtico golazo que desató la euforia en la Ciudad Deportiva.
Dos goles y expulsión para Andrea Álvarez
No obstante, no todo fue celebración para la futbolista guatemalteca. En el tiempo de reposición del segundo tiempo, cuando el Sevilla defendía con todo su ventaja, Álvarez fue expulsada tras una acción defensiva en la que se sacrificó por sus compañeras. Su entrega evidenció el compromiso y la intensidad con la que vive cada partido, incluso en los momentos más tensos.
Con este doblete, Andrea Álvarez alcanza siete goles y dos asistencias en todas las competencias en lo que va de la campaña. La atacante vive su primera experiencia con el Sevilla tras un exitoso paso por la SD Eibar, donde se consolidó como una de las jugadoras más determinantes durante tres temporadas. Hoy, en suelo andaluz, continúa escribiendo una nueva página brillante en su carrera y dejando en alto el nombre de Guatemala.