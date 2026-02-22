 Andrea Álvarez anota doblete en el triunfo ante el Atlético
Deportes

VIDEO. Andrea Álvarez anota doblete en el triunfo del Sevilla ante el Atlético

La futbolista guatemalteca fue clave para que el equipo andaluz se llevará tres puntos de oro ante las colchoneras

Compartir:
Andrea Álvarez anota doblete en el triunfo del Sevilla ante el Atlético - Sevilla FC
Andrea Álvarez anota doblete en el triunfo del Sevilla ante el Atlético / FOTO: Sevilla FC

La delantera guatemalteca Andrea Álvarez volvió a vestirse de heroína con el Sevilla FC en una tarde vibrante en el Estadio Jesús Navas. La atacante chapina firmó un doblete decisivo en la victoria 2-1 frente al Atlético de Madrid, confirmando el gran momento que atraviesa en su primera temporada con el conjunto andaluz. La semana anterior ya había marcado ante el Deportivo de La Coruña, y ahora volvió a hacerse presente en el marcador, consolidándose como una de las figuras del equipo.

El primer tanto llegó desde el punto penal, con la serenidad y determinación que caracterizan a la "Joya" Álvarez. Con sangre fría, ejecutó el disparo con precisión para abrir el marcador y encender la ilusión de la afición sevillista. Sin embargo, lo mejor estaba por venir. En la segunda mitad, la delantera tomó el balón, encaró con decisión y, tras una brillante jugada individual, sacó un remate espectacular que se coló en el ángulo, imposible para la guardameta visitante. Un auténtico golazo que desató la euforia en la Ciudad Deportiva.

Dos goles y expulsión para Andrea Álvarez

No obstante, no todo fue celebración para la futbolista guatemalteca. En el tiempo de reposición del segundo tiempo, cuando el Sevilla defendía con todo su ventaja, Álvarez fue expulsada tras una acción defensiva en la que se sacrificó por sus compañeras. Su entrega evidenció el compromiso y la intensidad con la que vive cada partido, incluso en los momentos más tensos.

Con este doblete, Andrea Álvarez alcanza siete goles y dos asistencias en todas las competencias en lo que va de la campaña. La atacante vive su primera experiencia con el Sevilla tras un exitoso paso por la SD Eibar, donde se consolidó como una de las jugadoras más determinantes durante tres temporadas. Hoy, en suelo andaluz, continúa escribiendo una nueva página brillante en su carrera y dejando en alto el nombre de Guatemala.

Foto embed
Andrea Álvarez anota doblete en el triunfo del Sevilla ante el Atlético - Liga F

En Portada

Muere El Mencho, líder del CJNG, en operativo federal en Jaliscot
Internacionales

Muere "El Mencho", líder del CJNG, en operativo federal en Jalisco

11:26 AM, Feb 22
Insivumeh anuncia el acercamiento del frente frío número 12t
Nacionales

Insivumeh anuncia el acercamiento del frente frío número 12

08:30 AM, Feb 22
Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet de los mejores vestidos en la alfombra de los BAFTAt
Farándula

Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet de los mejores vestidos en la alfombra de los BAFTA

11:33 AM, Feb 22
España, la favorita de Diego Godín para ganar Mundial 2026t
Deportes

España, la favorita de Diego Godín para ganar Mundial 2026

02:22 PM, Feb 22

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.PNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos