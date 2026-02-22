Empujón de Anthony López a un alcanzapelotas en Guastatoya

El jugador costarricense Anthony López, centrocampista del Cobán Imperial, es objeto de las críticas durante las últimas horas tras su incidente con un recogepelotas en el estadio David Cordón Hichos de Guastatoya, El Progreso.
Se jugaba el partido entre Guastatoya y el entonces líder Cobán Imperial como parte de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Con el partido 2-0, los "Príncipes Azules" estaban no solo perdiendo el partido sino el liderato, el cual habían mantenido por siete fechas de forma consecutiva.
Esa situación, puso el partido al rojo vivo y con un ambiente tenso en las filas cobaneras, donde se buscaba a toda costa encontrar el gol del descuento para poderse acercar al empate del duelo, pero el partido se vio manchado al minuto 82 cuando se acreditó un tiro de esquina para los de visita.
En ese momento, el costarricense Anthony López fue a buscar un balón, el cual estaba en poder del alcanzapelotas, quien fue empujado por el jugador cobanero. Al momento de la agresión, el juvenil cayó al césped y en una zona donde había una infraestructura que mezclaba tubos y concreto. Cabe resaltar que el recogebalones no sufrió algún golpe de consideración, solo el que significó irse al suelo tras el empujón.
Ante tal situación, y la molestia de los jugadores locales, el árbitro Orlando Alvarado no dudó y mostró una tarjeta roja directa al jugador de Cobán Imperial, quien tuvo que abandonar el terreno de juego. Anthony López era el segundo expulsado del partido ya que con anterioridad el jugador Emanuel Yori de Guastatoya había sido expulsado al 45+3.
Hasta el momento no ha existido algún pronunciamiento por parte de Cobán Imperial o el mismo jugador por lo ocurrido anoche en el estadio guastatoyano.
#Clausura2026 | Otro capítulo de agresión contra alcanzabolas ocurrió dentro del futbol guatemalteco. El agresor fue el jugador cobanero Anthony López.
Esto dice el reglamento
El artículo 35 del reglamento de competencia de la Liga Nacional, temporada 2025-2026, estable: "El club que actué como local está obligado a situar dentro de la cancha a un mínimo de 6 persona no menores de 18 años para que hagan entrega a los jugadores de un balón de repuesto, cuando el que esté en juego haya salido de la cancha. Estarán debidamente instruidos y ejercerán su función durante todo el partido".
Aquí la situación puede tomar dos caminos debido a que las imágenes muestran a un juvenil que posiblemente no tenga 18 años, y en ese sentido, habría una infracción al reglamento por parte de los guastatoyanos, y el otro es, que si se constata que el agredido es menos de edad, podría existir un involucramiento, de oficio, de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), así como ocurrió en un caso similar cuando el portero Kevin Moscoso agredió a un menor en Malacatán, San Marcos.