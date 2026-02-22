Eventos deportivos suspendidos por violencia en Jalisco

Tras los hechos suscitados en los estados de Jalisco, Michoacán (oeste de México) y Tamaulipas (norte) con vehículos incendiados, y quema de varios negocios en Guanajuato (oeste); todo ello por la muerte del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, varios eventos deportivos han sufrido su suspensión para resguardar la seguridad del aficionado y de los propios deportistas.
Dentro de los eventos deportivos cancelados destaca el Clásico Nacional Femenil entre las "Chivas" del Guadalajara y las "Águilas" del América, el cual se iba a disputar en la cancha del estadio Akron en Zapopan Jalisco, así como el partido de la Liga MX correspondiente a la jornada 7 entre Querétaro vs Bravos de Juárez desde el estadio la Corregidora.
Así mismo en la Liga de Expansión se optó por cancelar el duelo entre Tapatío vs. Tlaxcala, además de la Corrida de Toros programada en la Plaza Nuevo Progreso de Jalisco, el Festival del Caballo en Tlajomulco de Zúñiga y la vía recreativa en Guadalajara.
En cuanto al ámbito local, el segundo juego de la serie correspondiente a la jornada 7 de la Liga de Voleibol Profesional (LVP) de México, entre Gigantes de Aguascalientes y Freseras de Irapuato a disputarse en el Poliforum Morelos en Aguascalientes, también fue suspendido, así como los demás partidos a disputarse a nivel nacional hoy en la LVP.
Situación en México, sede del Mundial 2026
El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido durante un operativo con fuerzas federales en el estado de Jalisco (oeste), según confirmaron a EFE este domingo fuentes del Gobierno de México.
El operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región.
Las autoridades no han detallado hasta el momento el saldo total de la acción ni si hubo más personas detenidas o abatidas, mientras se mantiene un amplio despliegue de seguridad en la zona.
El estadio Guadalajara, ubicado en Zapopan, Jalisco, México, albergará cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluido el segundo encuentro de grupo de México el jueves 18 de junio de 2026.
La llamativa sede de Guadalajara albergará cuatro partidos de la fase de grupos en total, con México saltando al campo ante su afición el 18 de junio en el segundo de sus tres partidos de la fase de grupos.