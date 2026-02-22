Violencia paraliza Guadalajara tras muerte de "El Mencho"

Al menos 30 puntos del área metropolitana de Guadalajara registraron este domingo balaceras, bloqueos y cierres viales tras el operativo militar realizado en Tapalpa que derivó en el presunto abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La jornada violenta provocó afectaciones en centrales de autobuses, vialidades estratégicas y en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
De acuerdo con reportes preliminares, los hechos incluyeron incendios de vehículos, enfrentamientos armados y bloqueos en distintos sectores de Guadalajara, así como en municipios del área conurbada como San Pedro Tlaquepaque. También se reportaron incidentes en tramos carreteros hacia Chapala y en salidas que conectan con entidades vecinas, generando caos vehicular y suspensión temporal del tránsito en varios puntos.
En redes sociales comenzó a circular un video en el que presuntos integrantes del crimen organizado realizan disparos al aire en plena vía pública, en el centro de Guadalajara, antes de abordar un taxi y retirarse del lugar. Las imágenes incrementaron la preocupación entre la población ante la magnitud de los hechos.
En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara se reportaron complicaciones en los accesos, particularmente sobre la carretera a Chapala. A través de sus canales oficiales, la terminal aérea advirtió a los pasajeros sobre posibles alteraciones en el tráfico y recomendó salir con anticipación para evitar contratiempos. De manera extraoficial, se indicó que algunas personas fueron resguardadas en áreas de espera ante aparentes tomas o incidentes en las inmediaciones.
Incidentes en otros estados
La violencia no se limitó a Jalisco. También se reportaron incidentes en los estados de Nayarit y Colima, donde autoridades desplegaron operativos para contener la situación y restablecer el orden público. La movilización de fuerzas de seguridad se mantuvo durante toda la jornada.
Ante el escenario de violencia, las embajadas de Estados Unidos y Canadá en México emitieron alertas para sus ciudadanos, recomendando evitar salir a la vía pública en Jalisco y en otros estados afectados por los disturbios. Las autoridades federales mantienen presencia reforzada en las zonas impactadas mientras continúan las investigaciones y operativos para frenar posibles nuevas acciones violentas.