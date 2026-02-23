¿Corre peligro la Copa del Mundo 2026 en México?

La reciente detención y el posterior reporte sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", han provocado una ola de violencia en el occidente del país, particularmente en Jalisco. Narcobloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos armados encendieron las alertas en un momento especialmente delicado: a pocos meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá. En este contexto, surge una pregunta inevitable: ¿existe la posibilidad real de que México pierda su condición de sede por motivos de seguridad?
Aunque el torneo está cada vez más cerca, la inseguridad fue desde el inicio uno de los temas sensibles en el proceso de designación. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha reiterado en distintas ocasiones que la prioridad absoluta del organismo es garantizar la integridad de jugadores, cuerpos técnicos, autoridades y aficionados. México, al presentar su candidatura conjunta, ofreció garantías específicas en materia de logística, infraestructura y protección, compromisos que forman parte de los contratos firmados con la federación internacional.
México sigue en pie para el Mundial 2026
Conviene recordar que la FIFA no concede sedes de manera irrevocable. Sus estatutos y el reglamento de la Copa Mundial 2026 contemplan escenarios en los que puede reprogramar, reubicar o incluso cancelar partidos si las condiciones lo exigen. La figura de "fuerza mayor" permite actuar ante guerras, disturbios civiles graves o riesgos inminentes a la seguridad. Asimismo, si el Estado anfitrión no cumple con las garantías de protección acordadas, el Consejo de la FIFA tiene facultades para intervenir. En casos extremos, incluso podría suspenderse a la federación miembro correspondiente si se ve imposibilitada de operar con normalidad.
La ciudad de Guadalajara, una de las tres sedes mexicanas junto con Ciudad de México y Monterrey, ha sido el epicentro reciente de los hechos violentos. Bloqueos en avenidas principales y cierres de comercios pusieron a prueba la capacidad de reacción de las autoridades estatales y federales. En el corto plazo, uno de los focos de atención está en el Estadio Akron, que albergará partidos relevantes en la antesala del Mundial. Si la percepción de riesgo se mantiene, la FIFA podría optar por trasladar encuentros específicos a territorio estadounidense como medida preventiva, sin que ello implique necesariamente retirar por completo la sede a México.
Hasta ahora, el discurso oficial del organismo rector del futbol ha sido de confianza en los operativos de seguridad implementados por el Gobierno mexicano. No obstante, especialistas en derecho deportivo coinciden en que se trata de un "escenario gris": la federación internacional cuenta con amplias facultades contractuales para mover partidos "por cualquier razón" vinculada a la seguridad. El antecedente de decisiones rápidas en contextos de tensión geopolítica demuestra que la FIFA no duda en actuar cuando considera que la estabilidad del torneo está en riesgo.