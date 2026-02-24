Resultado Antigua vs. Guastatoya - Jornada 9 Clausura 2026

En la novena jornada del Clausura 2026, Antigua GFC logró un triunfo clave al recibir al Deportivo Guastatoya en el Estadio Pensativo. Los locales llegaban a este partido con la urgencia de sumar de a tres para abandonar el último lugar de la tabla, conscientes de que cada punto era vital para sus aspiraciones en el torneo.
El partido, marcado por pocas ocasiones claras y escasas emociones, se resolvió con goles de Óscar Santis y Kevin Macareño, ambos en el segundo tiempo. Estos tantos bastaron para que Antigua GFC celebrara su segunda victoria del torneo, un respiro necesario después de un inicio complicado. La efectividad del delantero se convirtió en la diferencia que permitió a los aguacateros quedarse con los tres puntos y recuperar la confianza.
Antigua suma tres puntos para recuperar confianza
Antigua GFC ha tenido un arranque difícil en el Clausura 2026: con apenas dos victorias, tres empates y cuatro derrotas en nueve jornadas, cada triunfo se vuelve crucial. Con la victoria de este martes, el equipo logra salir del sótano de la tabla y escalar a la novena posición con 9 puntos, aunque los equipos que se encuentran debajo de ellos —Mixco, Mictlán y Marquense— aún tienen pendiente su jornada, lo que mantiene viva la competencia en la parte baja de la clasificación.
Por su parte, Deportivo Guastatoya sigue con números equilibrados: tres victorias, tres empates y tres derrotas en nueve partidos. La derrota en el Estadio Pensativo los deja momentáneamente en el sexto lugar con 12 puntos, pero el cierre de la jornada podría modificar su posición, evidenciando que aún deben mantener la regularidad si quieren consolidarse en la mitad superior de la tabla.