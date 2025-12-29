Súper Deportivo: Estreno el 29 de Diciembre de 2025

Hoy en el programa Súper Deportivo de Emisoras Unidas damos seguimiento a las noticias que genera el bicampeón Antigua, la presentación de Roberto Hernández con Xelajú, comunicado de Municipal por incidentes en la final. Además, en las voces de los protagonistas está Mauricio Tapia.
Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.
Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.