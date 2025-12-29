 Súper Deportivo: Estreno el 29 de Diciembre de 2025
Videos

Súper Deportivo: Todo lo relacionado con el bicampeón Antigua GFC

Hoy en el programa Súper Deportivo de Emisoras Unidas damos seguimiento a las noticias que genera el bicampeón Antigua, la presentación de Roberto Hernández con Xelajú, comunicado de Municipal por incidentes en la final. Además, en las voces de los protagonistas está Mauricio Tapia. 

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

En Portada

Ligan a proceso al presunto responsable de crimen de Édgar Alvaradot
Nacionales

Ligan a proceso al presunto responsable de crimen de Édgar Alvarado

06:44 PM, Dic 29
Arévalo: Es inaceptable que este tipo de accidentes continúen causando dolor a las familiast
Nacionales

Arévalo: "Es inaceptable que este tipo de accidentes continúen causando dolor a las familias"

06:27 PM, Dic 29
Municipal abre investigación tras hechos violentos ocurridos en final del Apertura 2025t
Deportes

Municipal abre investigación tras "hechos violentos" ocurridos en final del Apertura 2025

12:03 PM, Dic 29
Estos son los números de la suerte para ganar el gran premio de Lotería Santa Lucía, según la IAt
Tendencias

Estos son los números de la suerte para ganar el gran premio de Lotería Santa Lucía, según la IA

09:07 AM, Dic 29

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosPNCDonald TrumpMunicipalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos