 La UEFA rechaza el recurso por la suspensión de Prestianni
Deportes

La UEFA rechaza el recurso del Benfica por la suspensión de Prestianni

La apelación presentada por el Benfica fue rechazada y la suspensión provisional de Prestianni seguirá vigente mientras continúa la investigación.

Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en la disputa de un balón - EFE
Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en la disputa de un balón / FOTO: Agencia EFE

La UEFA confirmó este miércoles que ha desestimado el recurso presentado por el Benfica en relación con la suspensión provisional del futbolista argentino Gianluca Prestianni. El jugador fue sancionado con un partido de inhabilitación tras un incidente ocurrido en la ida de los playoffs de la UEFA Champions League, en el que presuntamente habría incurrido en actos discriminatorios contra Vinícius Jr. La decisión del organismo europeo mantiene firme la medida adoptada de manera cautelar mientras continúa el proceso disciplinario.

La suspensión provisional, publicada el lunes 23 de febrero, se deriva de los hechos acontecidos en el Estadio Da Luz de Lisboa durante el encuentro frente al Real Madrid. Según informó la UEFA en un comunicado oficial, se designó a un Inspector de Ética y Disciplina para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio, en aplicación del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario, que sanciona este tipo de conductas tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Prestianni no jugará ante el Real Madrid

El Organismo de Control, Ética y Disciplina (CEDB) determinó imponer la suspensión provisional de un partido mientras se desarrolla la investigación correspondiente. Tras analizar el recurso presentado por el Benfica, la UEFA decidió rechazarlo, por lo que la sanción se mantiene vigente. Esto implica que Prestianni no podrá participar en el compromiso de vuelta programado para este miércoles 25 de febrero.

De esta manera, el joven futbolista argentino no estará disponible para el duelo en el Estadio Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, un encuentro clave en la eliminatoria de la máxima competición europea de clubes. El caso ha generado un fuerte debate en el ámbito futbolístico, en un contexto en el que la UEFA ha reiterado su postura de tolerancia cero ante cualquier manifestación de racismo o discriminación dentro del fútbol.

Foto embed
Discusión entre jugadores del Benfica y Real Madrid en el Estadio Da Luz - Agencia EFE

