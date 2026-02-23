La UEFA suspende de forma provisional a Gianluca Prestianni

La UEFA confirmó este lunes 23 de febrero la suspensión provisional del futbolista argentino Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, tras un incidente ocurrido la semana pasada en el partido de ida de los playoffs de la Champions League disputado en el Estadio Da Luz de Lisboa frente al Real Madrid. La medida fue adoptada luego de que se iniciara una investigación por presuntos insultos racistas dirigidos al delantero brasileño Vinícius Jr., en un hecho que ha generado amplia repercusión en el fútbol europeo.
En un comunicado oficial, el organismo rector del fútbol europeo explicó que, tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina (EDI) para analizar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el encuentro correspondiente a la temporada 2025/2026, el Organismo de Control, Ética y Disciplina (CEDB) decidió imponer una suspensión provisional de un partido al jugador. La sanción se basa en una presunta violación del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA, que sanciona conductas discriminatorias dentro y fuera del terreno de juego.
Prestianni no jugará ante el Real Madrid este miércoles
Como consecuencia de esta decisión, Prestianni no podrá disputar el partido de vuelta ante el Real Madrid, programado para este miércoles 25 de enero a las 14:00 horas (horario de Guatemala). El encuentro será determinante para las aspiraciones de ambos clubes en la competición continental, y la ausencia del argentino representa una baja sensible para el conjunto portugués en un duelo de alta exigencia.
Por su parte, el futbolista negó haber proferido insultos racistas y aseguró que utilizó un término homofóbico y no uno de carácter racial. No obstante, el reglamento de la UEFA contempla sanciones similares para cualquier tipo de conducta discriminatoria, ya sea por motivos raciales, étnicos, religiosos u orientación sexual. Cabe destacar que la suspensión es de carácter provisional, mientras continúa el proceso disciplinario que determinará si corresponde una sanción definitiva.