 La UEFA suspende de forma provisional a Gianluca Prestianni
Deportes

La UEFA suspende de forma provisional a Gianluca Prestianni

El futbolista argentino no jugará la vuelta ante el Real Madrid tras ser suspendido provisionalmente por la UEFA por conducta discriminatoria.

Compartir:
Discusión entre jugadores del Benfica y Real Madrid en el Estadio Da Luz - EFE
Discusión entre jugadores del Benfica y Real Madrid en el Estadio Da Luz / FOTO: Agencia EFE

La UEFA confirmó este lunes 23 de febrero la suspensión provisional del futbolista argentino Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, tras un incidente ocurrido la semana pasada en el partido de ida de los playoffs de la Champions League disputado en el Estadio Da Luz de Lisboa frente al Real Madrid. La medida fue adoptada luego de que se iniciara una investigación por presuntos insultos racistas dirigidos al delantero brasileño Vinícius Jr., en un hecho que ha generado amplia repercusión en el fútbol europeo.

En un comunicado oficial, el organismo rector del fútbol europeo explicó que, tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina (EDI) para analizar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el encuentro correspondiente a la temporada 2025/2026, el Organismo de Control, Ética y Disciplina (CEDB) decidió imponer una suspensión provisional de un partido al jugador. La sanción se basa en una presunta violación del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA, que sanciona conductas discriminatorias dentro y fuera del terreno de juego.

Prestianni no jugará ante el Real Madrid este miércoles

Como consecuencia de esta decisión, Prestianni no podrá disputar el partido de vuelta ante el Real Madrid, programado para este miércoles 25 de enero a las 14:00 horas (horario de Guatemala). El encuentro será determinante para las aspiraciones de ambos clubes en la competición continental, y la ausencia del argentino representa una baja sensible para el conjunto portugués en un duelo de alta exigencia.

Por su parte, el futbolista negó haber proferido insultos racistas y aseguró que utilizó un término homofóbico y no uno de carácter racial. No obstante, el reglamento de la UEFA contempla sanciones similares para cualquier tipo de conducta discriminatoria, ya sea por motivos raciales, étnicos, religiosos u orientación sexual. Cabe destacar que la suspensión es de carácter provisional, mientras continúa el proceso disciplinario que determinará si corresponde una sanción definitiva.

Foto embed
Vinícius denuncia insulto racista en el Benfica-Real Madrid - Agencia EFE

En Portada

Incendio consume expendio de gas y varios locales en ruta al Atlánticot
Nacionales

Incendio consume expendio de gas y varios locales en ruta al Atlántico

07:06 AM, Feb 23
La UEFA suspende de forma provisional a Gianluca Prestiannit
Deportes

La UEFA suspende de forma provisional a Gianluca Prestianni

08:25 AM, Feb 23
Cámara revela cómo operan los robamotos en Villa Nuevat
Nacionales

Cámara revela cómo operan los robamotos en Villa Nueva

08:31 AM, Feb 23
Video evidencia momento en que asaltantes disparan al aire en la calzada Rooseveltt
Nacionales

Video evidencia momento en que asaltantes disparan al aire en la calzada Roosevelt

07:55 AM, Feb 23

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlSeguridadEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos