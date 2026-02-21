Prestianni declaró y podría enfrentar una dura suspensión

El argentino Gianluca Prestianni ya compareció ante la UEFA como parte de la investigación abierta por el presunto insulto racista contra Vinícius Jr., ocurrido durante el partido entre Benfica y Real Madrid en el Estádio da Luz de Lisboa. El encuentro, correspondiente al playoff de la UEFA Champions League, terminó con victoria merengue por 1-0, pero quedó marcado por la polémica que ahora analiza el máximo organismo del fútbol europeo.
Según información difundida por ESPN, el futbolista argentino declaró que durante el cruce verbal llamó al delantero brasileño "maricón" y no "mono", como se denunció inicialmente en el terreno de juego. La diferencia es sustancial en términos de tipificación, aunque no necesariamente en lo disciplinario, ya que ambos términos podrían acarrear sanciones severas por parte de la UEFA. La propia normativa del organismo contempla suspensiones de al menos diez partidos ante conductas discriminatorias, ya sea por motivos raciales u homofóbicos.
Prestianni se expone a varios partidos de suspensión
Esta versión coincide con lo que Prestianni manifestó tras el pitazo final, cuando intentó explicarse ante el mediocampista francés Aurélien Tchouaméni. De acuerdo con el informe, el argentino habría utilizado la expresión en un contexto provocador, con la intención de tildar a Vinícius de "llorón" en medio de la tensión competitiva. Sin embargo, la gravedad del caso se incrementó porque el propio atacante brasileño denunció haber sido víctima de un insulto racista durante el partido.
Además, su compañero en el conjunto blanco, Kylian Mbappé, respaldó públicamente la versión de Vinícius al asegurar que escuchó la palabra "mono" en reiteradas ocasiones —hasta cinco veces, según su testimonio— proveniente del jugador argentino. Este contraste de declaraciones será clave para la resolución del expediente disciplinario, que podría derivar en una sanción ejemplar si la UEFA determina que existió conducta discriminatoria.
En paralelo, el Benfica anunció la apertura de una investigación interna para identificar y sancionar a aficionados que realizaron gestos y sonidos ofensivos durante el encuentro. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a dos jóvenes imitando a un mono en dirección al delantero brasileño. El club portugués informó que verificará la ubicación exacta de los implicados en el Estádio da Luz y revisará los registros vinculados al Pase Rojo (carné de socio) para aplicar las medidas correspondientes. El caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de erradicar cualquier forma de discriminación en el fútbol europeo.