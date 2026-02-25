Marquense y Aurora empatan en el Marquesa de la Ensenada

Deportivo Marquense recibió a Aurora F. C. en un duelo donde tenía la oportunidad de acercarse a la posibilidad de salir de la zona del descenso cuando se disputa ya la novena fecha del Clausura 2026 de la Liga Nacional, jornada 31 de la temporada 2025-2026.
El estadio Marquesa de la Ensenada de San Marcos acogió el penúltimo partido de esta fecha 9, que entre otros resultados dejó la victoria de Comunicaciones sobre Municipal en el clásico nacional, lo que representó un liderato para Cobán Imperial.
El partido fue de bajo nivel con dos equipos tratando de hacer daño, pero sin mucha profundidad. También fue un juego de pierna fuerte, característico de este tipo de juegos.
Al 30, Salvador Estrada tuvo un fuerte golpe, por lo que el partido se detuvo un momento para su asistencia. Luego, Josué Cano al 34 se salvó de ser expulsado tras una falta sobre un aurinegro.
La primera parte fue demasiada tranquila para los porteros Javier Colli y Liborio Sánchez.
Expulsión en Marquense y Aurora
Para la segunda parte, el juego no levantaba en intensidad, pero siguió siendo muy ríspido y los cruces de palabras entre los jugadores incrementó.
Una discusión entre William Amaya y José Vivas en un tiro de esquina terminó en agresión, por lo que el árbitro decidió expulsar a los dos jugadores cuando se jugaba el minuto 58.
Al final del partido, el marcador no se movió y ambos clubes debieron conformase con la repartición de un punto para cada institución.
En el Clausura 2026, Aurora es octavo con 12 puntos y queda al filo de los puestos que dan acceso a los cuartos de final, por su parte, Marquense es el último lugar del campeonato con 8 puntos.
Respecto al acumulado, los "Leones Amarillos del Occidente" siguen siendo el último lugar de la temporada con 31 puntos y esta fecha empieza a alejarlos del sueño de la salvación ya que sus rivales han sacado ya varios puntos de ventaja.
Para la décima fecha, Marquense visitará a Municipal y Aurora es anfitrión de Mixco.