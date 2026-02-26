Aficionado de Real Madrid rompe el silencio tras saludo nazi

Mediante un video público, Antonio Gálvez, aficionado del Real Madrid, se refirió al capítulo del pasado miércoles cuando fue expulsado del estadio Santiago Bernabéu (por un saludo nazi) previo al duelo que su equipo sostuvo ante el Benfica por los play-offs de la UEFA Champions League.
"Yo normalmente cuando voy al futbol hago diferentes gestos, hay días que me meto la mano en los hue..., en el cu... ayer (miércoles) casualmente pues hice así dos veces (saludo nazi). La verdad es que estoy bastante tranquilo, porque mi conciencia la tengo tranquila", aseguró Antonio Gálvez.
El aficionado añadió: "Fue un gesto que puede pasar, pero de ahí a decirme que pertenezco a un grupo nazi, que me corresponden hasta 60 mil euros de multa... Este que está aquí no se lo va a comer. Yo soy el que va a hablar con los miembros del club, el club no me echa. Ahora lo hará, como es lógico, porque alguien tiene que pagar y lo haré yo, el tonto del pueblo".
Más argumentos en su defensa
Cuando se esperaba que su versión calmase las aguas entre la institución y su persona, el aficionado del Real Madrid emitió una serie de comentarios que son criticados ya en redes sociales.
"Los nazis no se juntan con negros, no se juntan con maricones (homosexuales), no se visten de mujer. Pues aquí está el nazi, aunque hay algo que no concuerda. Este nazi que está aquí tiene dos negros adoptados y el que quiera que los llame por teléfono ahora mismo. No hay un tío (hombre) al que le guste más un maricón que al Toni (Antonio Gálvez). A mí me casó un maricón, porque lo elegí yo. Este de aquí se viste de mujer, se pinta los labios y se va por el Rocío. Tengo seis trajes de gitana, ni uno, ni dos, ni tres, seis trajes de gitana. Estoy loco por llegar al Rocío y pegarme una fiesta con mis maricones, porque me encanta. Aquí tenéis al nazi", fue la defensa que hizo Gálvez, quien fue expulsado del estadio Santiago Bernabéu.
El ultra que hizo el saludo fascista en el Bernabéu: "A mí no me echa el Real Madrid, fui yo a hablar con los miembros del club. Ahora va a pagar el tonto del pueblo. Los nazis no se juntan con negros y maricones". pic.twitter.com/ptSOSYaNy4— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) February 26, 2026
Comunicado del Real Madrid
El miércoles, mientras se hacían los actos protocolarios del Real Madrid y Benfica, las cámaras de la televisión enfocaron a un grupo de aficionados, y en ese momento, Antonio Gálvez hacía un saludo que fue interpretado como nazi.
Ante esa situación, el Real Madrid tomó medidas urgentes y de inmediato identificaron al hincha y procedieron a expulsarlo del partido.
Mediante un comunicado, el Real Madrid expresó ese mismo miércoles: "El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad".