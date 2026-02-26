 El legado desconocido de Pelé sale a la luz
Deportes

El legado desconocido de Pelé sale a la luz

"Quiero mostrar que Pelé fuera del campo era mejor que dentro del campo", señaló José Fornos Rodrigues -conocido como Pepito-, la mano derecha y amigo del 'O Rei'.

Pepito, de 82 años, conversa con la Agencia EFE en un lugar cargado de historia.
Pepito, de 82 años, conversa con la Agencia EFE en un lugar cargado de historia. / FOTO: EFE

"Quiero mostrar que Pelé fuera del campo era mejor que dentro del campo". Con esa determinación el agente de toda la vida de 'O Rei', José Fornos Rodrigues, más conocido como Pepito, destapa en un libro el lado más íntimo y personal del eterno 10 de Brasil.

"Pelé, O legado desconhecido" (Pelé, el legado desconocido) es el título de la obra escrita desde la 'saudade' por el que fue la mano derecha y amigo durante más de medio siglo del delantero del Santos, fallecido el 29 de diciembre de 2022 a causa de un cáncer.

"Tenemos muchas historias para contar", afirma Pepito en Santos, donde este jueves lanzará el libro, que escribió ante la insistencia de su familia.

Pepito, de 82 años, conversa con la Agencia EFE en un lugar cargado de historia: las oficinas donde ambos trabajaron durante años, en el quinto piso de un edificio antiguo del centro de esta ciudad paulista, famosa por su puerto y su ciudadano más ilustre.

Sentado en el antiguo despacho de Edson Arantes do Nascimento, hoy sede de una empresa de comercio exterior, recuerda que se conocieron en 1962, en una fiesta de amigos en común. Pepito era integrante de un grupo de música y Pelé ya era Pelé.

La relación se estrechó cuando Pepito comenzó a trabajar para la aerolínea Varig, que, gracias a su mediación, pasó a encargarse de la logística de los viajes del Santos.

"Pelé, por ser Pelé, no podía salir del hotel. Ahí me decía: 'Pepito, hazme esto, hazme lo otro'. Llegaba a Brasil y me llamaba para ir con él a los sitios. Y nos hicimos muy próximos, muy amigos", relata.

Unos años después lo invitó formalmente a trabajar con él como su agente y se convirtió en su hombre de confianza, el que, como dice, "le decía lo que necesitaba oír y no lo que le gustaba oír".

Foto embed
/ EFE

"Pelé", el personaje de Edson

Pepito es uno de los pocos que conoce a Edson, porque Pelé "era un actor que interpretaba" a un personaje, al ídolo de masas, que acostumbraba a hablar de sí mismo en tercera persona, como si fuera otro.

"Cuando se apagaba la cámara, volvía a ser Edson", comenta.

Un joven "humilde", de "interior", "muy simple" que siendo todo un bicampeón mundial iba en tranvía a entrenar y que nunca quiso guardaespaldas porque decía que ya tenía dos: "Dios delante y Jesús detrás".

Del para muchos considerado mejor futbolista de la historia también destaca su terquedad, como cuando se puso a criar cerdos en una hacienda y tuvo pérdidas "monstruosas".

"Voy a decirlo en español. Pelé es el mayor terco del mundo".

Pero también recuerda lo mucho que le afectaba ver la pobreza en las calles, lo mucho que le gustaba hablar de música y fútbol, o lo bien que se llevaba en la intimidad con Diego Maradona. Paradójicamente, a Pepito ni le gustaba ni le interesaba el deporte rey.

Foto embed
El agente de Pelé, José Fornos Rodrigues, más conocido como Pepito, posa durante una entrevista con EFE este jueves, en Santos (Brasil). - EFE

*Información EFE.

