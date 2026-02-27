 Lucha por la permanencia marca la fecha 10 del Clausura 2026
Deportes

Lucha por la permanencia marca la fecha 10 del Clausura 2026

Comunicaciones podría terminar la jornada con 6 puntos por encima de la zona del descenso, pero debe ganar y esperar derrota de Mictlán.

Comunicaciones, Guastatoya, Mictlán y Marquense siguen en la lucha por la permanencia en Liga Nacional
Comunicaciones, Guastatoya, Mictlán y Marquense siguen en la lucha por la permanencia en Liga Nacional / FOTO: Alex Meoño y clubes

El Clausura 2026 sigue a toda costa y este fin de semana se realizará la fecha 10, la cual comenzará en el último día de febrero y tendrá continuidad en el primer día de marzo, el tercer mes del año. Comunicaciones, Guastatoya, Mictlán y Marquense, los últimos lugares de la tabla acumulada eclipsarán la jornada en una lucha al rojo vivo por la permanencia en la Liga Nacional.

La décima fecha arranca este sábado en el estadio David Cordón Hichos con el duelo entre Deportivo Guastatoya y Comunicaciones a las 16:00 horas, un compromiso con dos equipos que actualmente están fuera de la zona del descenso y que podrían con un triunfo tomar más ventaja sobre Mictlán y Marquense, los clubes que actualmente ocupan casilla de descenso, y tomando en cuenta que los "Conejos" visitan a Xelajú y los "Leones Amarillos" a Municipal.

Terminado el duelo entre el "Pecho Amarillo" y los "Cremas", en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, Municipal es anfitrión de Marquense a las 18:00 horas, y los "Escarlatas" buscarán un triunfo para tratar de buscar el liderato del campeonato. Una derrota más de los "Leones" del occidente le estaría ampliando más el camino al descenso a la Liga de Futbol Primera División de Guatemala. Independiente al resultado de la fecha 10, los dirigidos por el nacional Leonel Noriega seguirán en zona roja. 

El sábado, la jornada concluye con el duelo entre Malacateco y el bicampeón Antigua a las 20:00 horas en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos.

Jornada dominical del Clausura 2026

Para el 1 de marzo, el primer juego en desarrollo será en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán (11:00 horas) cuando Aurora reciba a Mixco. Los "Aurinegros", séptimos del Clausura 2026 busca un triunfo para seguir dentro del top 8 de la Liga Nacional.

Achuapa recibe a Cobán Imperial, actual líder de la competencia a las 15:00 horas en el estadio Winston Pineda Gudiel. Los del "Príncipe Azul" están obligados a no pinchar para no cederle ya sea a Comunicaciones, Municipal, Achuapa o Xelajú, el liderato de la actual competición.

El cierre de la jornada 10 del Clausura 2026 será en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango a las 18:00 horas cuando Xelajú reciba a Mictlán. Los "Conejos" que dejaron escapar un tremendo triunfo ante Mixco de visitante, quedaron a un punto de salir de la zona del descenso, y tomando en cuenta que su objetivo, Guastatoya, juega de local ante Comunicaciones, las veladoras se encienden para que los guastatoyanos pierdan o empaten, y con un triunfo jutiapaneco, puedan salir en la fecha 10 de la zona del descenso.

Décima fecha del Clausura 2026 

