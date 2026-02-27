 Pep Guardiola habla del duelo que sostendrá ante Real Madrid
Deportes

Pep Guardiola: "Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendes"

Por su parte, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid dijo: "Es curioso que todas las temporadas estamos jugando contra el City"

Pep Guardiola elogia al Real Madrid tras sorteo de Champions League
Pep Guardiola elogia al Real Madrid tras sorteo de Champions League / FOTO: EFE

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, habló del sorteo de Liga de Campeones contra el Real Madrid y dijo que "cuanto más juegas contra los mejores equipos más mejoras".

El técnico español compareció este viernes en rueda de prensa minutos después del sorteo que les emparejó con el Real Madrid en los octavos de final de la competición europea y estuvo poco hablador al ser preguntado por dicho enfrentamiento.

"Cuanto más juegues contra los mejores del mundo, más aprendes, más mejoras y mejor eres en el futuro", dijo en una escueta respuesta el de Sampedor.

Real Madrid y City se han visto las caras en nueve ocasiones en las últimas cinco temporadas y se medirán de nuevo por un puesto en los cuartos de final de la Champions con el primer duelo disputado en el Santiago Bernabéu el 10 u 11 de marzo y la vuelta en el Etihad Stadium el 17 o 18 del mismo mes.

Butragueño: "Es curioso que todas las temporadas estamos jugando contra el City"

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, señaló este viernes, tras conocerse los emparejamientos de los octavos de la Liga de Campeones, que le resultaba "curioso" que el conjunto blanco haya quedado emparejado con el Manchester City por quinto año consecutivo.

"Es curioso que todas las temporadas estamos jugando contra ellos. Creo que ya son 5 temporadas seguidas jugando contra el Manchester City, por lo tanto nos conocemos muy bien. Tienen una gran plantilla y eso le da muchas opciones. El primer partido es en el Bernabéu y eso nos obliga a conseguir un buen resultado que nos permita defenderlo en Manchester", declaró el exjugador del Real Madrid en una entrevista con Movistar tras el sorteo celebrado en la sede la UEFA en Nyon (Suiza).

Butragueño también puso de relieve el gran espectáculo al que nos tiene acostumbrados este clásico europeo: "Siempre que jugamos con ellos son partidos de fútbol ofensivo, normalmente con bastantes goles. Yo creo que es uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo".

Real Madrid-Manchester City: El clásico de Champions en octavos

Conoce cuáles han sido las históricas series entre los “Merengues” y los “Citizens”.

*Información EFE.

